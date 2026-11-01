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Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката
БТА

Ограничението е в сила от 14:00 часа днес до 14:00 часа на 3 ноември

Затвориха пътя за Юндола заради свличане на настилката.

Движението в двете посоки по път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог е временно ограничено в участъка от отклонението за село Аврамово при 62-ри километър до отклонението за село Елешница при 97-ми километър заради свличане на пътната настилка, уточняват от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 

Ограничението е в сила от 14:00 часа днес до 14:00 часа на 3 ноември.

За пътуващите в посока Гоце Делчев обходният маршрут е от път II-84 при км 61+500, в района на отклонението за село Аврамово, по пътя към Доспат, а оттам по път III-197 до Гоце Делчев и обратно.

В посока Велинград трафикът се пренасочва по път II-19 до Гоце Делчев, след това – по път III-197 до Доспат, по път II-37 до отклонението за Сърница и по път III-843 до Велинград.

 

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