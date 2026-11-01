Франк-Валтер Щайнмайер: Китай не проява интерес за среща с Русия и САЩ за Украйна

Китай не проявява интерес към провеждането на тристранна среща с Русия и САЩ за обсъждане на примирие в Украйна. Това заяви германският президент Франк-Валтер Щайнмайер в интервю пред германската телевизия, което ще бъде излъчено тази вечер, предаде ДПА.

Германският държавен глава разкри, че лично е поставил темата пред китайския лидер Си Цзинпин по време на визитата си в Пекин в петък. Според Щайнмайер, неговият домакин не е изключил възможността за среща в широк формат между тримата лидери по време на предстоящия форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), но е бил категоричен, че темата за Украйна няма да бъде част от дневния ред.

„От негова гледна точка в момента не се подготвя специална среща на върха за Украйна с участието на Китай, САЩ и Русия. Си Цзинпин изрично подчерта, че става дума за европейски конфликт и неговото решаване изисква самите европейци да присъстват на масата за преговори“, обясни Щайнмайер. Той допълни, че когато е повдигнал въпроса за подобен дипломатически формат, изненадата по лицето на китайския президент е била напълно видима.

Коментарите на германския президент идват на фона на засилващите се спекулации за потенциални тристранни разговори в кулоарите на форума на АТИС, който ще се проведе в средата на следващия месец в южния китайски мегаполис Шънчжън. Идеята за срещата всъщност дойде от руския президент Владимир Путин, чийто първоначален план бе в този формат да се дебатира ядреното разоръжаване. От своя страна американският президент Доналд Тръмп приветства инициативата, но побърза да уточни, че би се възползвал от повода, за да постави на масата и други горещи теми, „като например Украйна“ – намерение, което Пекин към момента очевидно охлажда.