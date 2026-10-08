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Щайнмайер: Европейските демокрации са застрашени както отвън, така и отвътре

Щайнмайер: Европейските демокрации са застрашени както отвън, така и отвътре

Франция и Германия трябва да излязат с "категорична и единна европейска политика", заяви той

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер призова Германия и Франция да поведат Европа заедно и добави, че годишнината от клането, извършено от "Хамас" в Израел, е силен сигнал за напомняне за нуждата от общ европейски отговор на заплахите за мира и сигурността, предаде ДПА.

Щайнмайер каза това вчера в Париж по време на прием в посолството на Федералната република, в рамките на държавното си посещение във Франция.

Третата годишнина от клането, извършено от "Хамас", ни напомня "колко много, в тези мрачни времена, се нуждаем от ангажажимент към мира и сигурността", каза той.

Франция и Германия трябва да излязат с "категорична и единна европейска политика", заяви държавният глава.

Европейските демокрации са изправени пред "такова предизвикателство, пред каквото не са се изправяли от Втората световна война, и то идващо както отвън, така и отвътре", посочи той.

"Отговорът може да бъде само един. Сега, повече от всякога, Европа трябва да се изправи единна и уверена в себе си в защита на ценностите, които ни правят това, което сме: уважение към човешкото достойнство, мир, свобода и демокрация", каза Щайнмайер.

Днес се очаква той да бъде приет с пълни военни почести от френския си колега Еманюел Макрон.

Визитата на практика се явява прощална и за двамата, тъй като догодина те ще напуснат постовете си.

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