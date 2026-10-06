Протести и блокади в цяла Франция се очакват днес

В цяла Франция днес се очакват мащабни протести и блокади.

Вълна от демонстрации започна през септември в Париж и се разпространи из цялата страна. Учениците протестират срещу проблемите в образованието, сред които препълнените класни стаи, занемарените сгради и недостигът на учители.

Освен учениците от гимназиите, днес в протестите ще се включат студентски организации, учители, училищен персонал и големи работнически синдикати. Те подкрепят исканията на учениците и се обявяват срещу ескалацията на напрежението и арестите на непълнолетни.

При сблъсъците с полицията през последните дни бяха ранени стотици ученици и полицаи, нанесени бяха сериозни материални щети. Хиляди арести бяха извършени в цялата страна.