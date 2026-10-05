15-годишен ученик загуби ръката си по време на протестите във Франция

15-годишен ученик е загубил ръката си по време на протест във Франция, съобщи АФП. Инцидентът е станал в северния град Ланс, където демонстрация за подобряване на условията в училищата е прераснала в сблъсъци с полицията.

Според източник от полицейски синдикат ученикът вероятно е взел граната със звуково-ослепителен ефект, използвана от силите за борба с безредиците, с намерение да я хвърли обратно към полицаите. Устройството обаче е избухнало в ръката му.

Случаят е станал на фона на протести на ученици и учители в различни части на Франция. Демонстрациите нарушиха учебния процес в стотици училища, като на места занятията бяха прекъснати.

Участниците настояват за подобряване на условията в образователната система. Сред основните им искания са повече учители, по-малко ученици в класовете, подобряване на училищната инфраструктура и увеличаване на финансирането.

На места протестите са довели до сблъсъци с органите на реда. Френската полиция използва различни средства за контрол на тълпите, включително устройства със звуков и светлинен ефект.

Обстоятелствата около инцидента в Ланс все още се изясняват. Версията, че ученикът е взел гранатата и се е опитал да я хвърли обратно, е предварителна и предстои разследването да установи точната последователност на събитията.

Случаят отново поставя въпроса за употребата на средства за контрол на безредици по време на демонстрации, в които участват непълнолетни.