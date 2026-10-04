Стотици гимназии във Франция затварят заради ученическите протести

Между 400 и 500 гимназии във Франция ще останат изцяло или частично затворени утре заради продължаващите ученически протести. Причината е, че в редица учебни заведения не могат да бъдат гарантирани необходимите условия за безопасност, съобщи френският министър на образованието Едуар Жофре, цитиран от Франс прес.

От началото на протестите 24 училища са били подпалени или разграбени, а 78 служители в образователната система са пострадали, уточни Жофре пред телевизия „Франс 2“ и радио „Франс Ентер“.

По думите му в петък занятията са били преустановени в между 400 и 500 гимназии. Очаква се сходен брой учебни заведения да останат затворени и утре, макар че в някои от тях учебният процес ще бъде възстановен поетапно.

Ученическите демонстрации започнаха в началото на седмицата и в някои градове прераснаха в сблъсъци и вандалски прояви. Заради ситуацията властите засилиха мерките за сигурност около учебните заведения, а част от тях временно прекратиха работа.