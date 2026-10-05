17-годишен българин е обвинен за нападение над полицай във Франция

17-годишен български гражданин е сред двамата непълнолетни, срещу които са повдигнати обвинения след нападение над полицейски командир във френския град Белфор. Това съобщи градският прокурор Пол-Едуар Лалоа. Другият обвиняем е на 15 години.

Нападението е извършено на 2 октомври в района на гимназия „Гюстав-Курбе“, където по това време е имало протестна блокада. Полицейският командир, който е бил в цивилно облекло, се опитал да задържи младеж край река Савурьоз. По-късно служителят е бил повален на земята и нападнат от няколко души.

По данни на прокуратурата 17-годишният младеж е роден в Русия, но притежава българско гражданство. Родителите му също са българи, а семейството живее във Франция от 2020 г. Младежът учи в гимназия „Гюстав-Курбе“ и досега не е имал криминални прояви.

При разпита той е признал, че е участвал в нападението. Според думите му, цитирани от прокурора, е ритнал полицая два пъти в главата. Ударите са нанесени, след като служителят вече е бил на земята.

Първоначално разследването е водено за опит за убийство. След анализ на събраните доказателства прокуратурата е преценила, че няма достатъчно данни двамата непълнолетни да са действали с намерение да убият полицая. Впоследствие обвиненията са преквалифицирани в утежнено насилие срещу служител на реда — престъпление, за което се предвижда до 10 години затвор.

17-годишният български гражданин е оставен в предварителния арест, докато 15-годишният му съучастник е поставен под съдебен контрол.

Междувременно по-големият от двамата обвиняеми е подал жалба срещу полицая за начина, по който е бил задържан край реката. По този сигнал също се извършва проверка.