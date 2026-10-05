ФБР арестува жена в САЩ, обвинена в шпионаж в полза на Китай

ФБР арестува в неделя 34-годишна жена от Калифорния, която е обвинена, че е действала като нерегистриран агент на Китай и е следила сина на тайванския президент Лай Чинг-те и семейството му, съобщиха федералните власти.

Според съдебна жалба Уонин „Хедър“ Джанг от Ървайн е пътувала до Сиатъл през 2025 г., където е наблюдавала близък роднина на високопоставен тайвански държавен служител. В документа, подписан в събота, се твърди, че Джанг е получила инструкции от китайски служители да събира информация и да прави снимки на роднината.

ФБР посочи в публикация в социалните мрежи, че наблюдаваният човек е синът на тайванския президент и че Джанг е следила него и семейството му.

Случаят се развива на фона на дългогодишното напрежение между Китай и Тайван. Пекин разглежда острова като част от китайската територия, въпреки че никога не го е управлявал. Китайските власти заявяват, че целта им е „обединение“ с Тайван, като не изключват и употребата на сила.

Президентът Лай Чинг-те е сред най-критикуваните от Пекин тайвански политици заради позициите си в подкрепа на суверенитета на острова. Китайските власти и държавните медии редовно го определят като сепаратист и го обвиняват, че създава напрежение, докато Лай многократно е призовавал за диалог.

Според жалбата, изготвена от специалния агент на ФБР Кевин Холт, Джанг и друг човек, обозначен като „Лице 1“, са летели от Лас Вегас до Сиатъл на 1 септември 2025 г. След пристигането си двамата са се отправили към дома на неназования роднина.

Записи от охранителна камера на съсед показват, че Джанг и „Лице 1“ са останали пред жилището в нает черен SUV. Когато роднината и семейството му се прибрали, двамата бързо се качили в автомобила и използвали телефоните си по начин, който според разследващите показвал, че правят снимки или видеозаписи.

В съдебния документ се посочва още, че информацията за местонахождението и снимките на близки роднини на високопоставен тайвански представител, включително изображения на домовете и автомобилите им, би могла да бъде от полза за китайското правителство при евентуален конфликт.

Засега не е ясно дали Джанг е наела адвокат. Тя трябва да се яви във федералния съд в Лос Анджелис в понеделник за първото си съдебно заседание.

Първият помощник-прокурор на САЩ за Централния окръг на Калифорния Бил Есайли заяви, че Джанг е координирала пътуването си с друг човек и е използвала „търговски заговор“, за да избегне разкриване. По думите му тя не е уведомила главния прокурор, че действа от името на чуждо правителство, което според обвинението представлява федерално престъпление.

Междувременно Китай е в едноседмични празненства по случай Националния празник, по време на които държавните учреждения в страната са затворени.