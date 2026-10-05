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САЩ изтеглиха 12 бомбардировача B-1 от британска военна база

САЩ изтеглиха 12 бомбардировача B-1 от британска военна база
АР/БТА

Самолетите бяха разположени във „Феърфорд“, намираща се северозападно от Лондон

САЩ са изтеглили 12-те си бомбардировача B-1 от военновъздушната база „Феърфорд“ във Великобритания, седмица след арестите на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия, съобщи представител на Пентагона, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Самолетите бяха разположени във „Феърфорд“, намираща се северозападно от Лондон, и бяха използвани от американските сили при ударите срещу Иран.

Говорител на Пентагона потвърди, че всички американски бомбардировачи от базата са се върнали в постоянните си бази в САЩ. Той обясни, че по съображения за оперативна сигурност преместването не е можело да бъде потвърдено в реално време.

В сряда британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Лондон разполага със „сериозни индикации“ за участие на Иран в предполагаем заговор, свързан с базата. Техеран отхвърли обвиненията като неоснователни и извика британския посланик за обяснения.

„Уолстрийт джърнъл“ първи съобщи, че американските самолети са били изтеглени заради опасения за сигурността, свързани с предполагаеми планове за терористична атака срещу обекта.

Британското правителство беше разрешило на САЩ да използват базираните във „Феърфорд“ бомбардировачи при операции срещу ирански ракетни позиции, от които според американските власти са били атакувани кораби в Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че заподозрените в предполагаемия заговор са планирали да нанесат „големи щети“. Държавният секретар Марко Рубио също посочи наличието на „намеса на чуждестранен фактор“.

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