Канада се готви за немислимото: Как би изглеждала война със САЩ

Канада започна да разглежда сценарий, който доскоро изглеждаше немислим – възможността за военен конфликт със САЩ, пише Би Би Си.

Канадският премиер Марк Карни потвърди, че правителството оценява подобен риск, макар да подчерта, че вероятността от американско нахлуване остава ниска.

По думите му става въпрос за „управление на риска“ на фона на промените в отношенията между двете държави при президента Доналд Тръмп.

Напрежението между традиционните съюзници се засили заради американските мита, както и заради многократните изявления на Тръмп, че Канада може да стане 51-вият щат на САЩ. През 2025 г. американският президент заяви, че използването на сила срещу Канада е „много малко вероятно“ и че Вашингтон ще продължи да разчита основно на икономически натиск.

Въпреки това самият факт, че Отава вече моделира евентуален военен конфликт, показва колко сериозно са се променили отношенията. Проучване на Leger от януари, проведено след американската операция за залавяне на Николас Мадуро във Венецуела, показа, че повече от 30% от канадците смятат американско нахлуване за възможно.

Защо война между САЩ и Канада остава малко вероятна

Военни експерти, интервюирани от Би Би Си, определят пряка американска атака срещу Канада като изключително малко вероятна.

Генерал-лейтенантът в оставка Кристофър Коутс, който е прекарал 34 години на висши командни позиции в канадските военновъздушни сили, казва, че през цялата му кариера подобен сценарий не е бил разглеждан като реална възможност.

Причината е очевидна – двете държави са сред най-близките военни партньори в света. Те са съюзници в НАТО, а въоръжените им сили си сътрудничат от десетилетия. Канада и САЩ съвместно следят въздушното и космическото пространство на Северна Америка чрез NORAD и редовно обменят разузнавателна информация.

Тази дълбока интеграция би направила евентуален въоръжен конфликт изключително сложен и за двете страни.

Според Коутс, ако отношенията някога стигнат до сериозна конфронтация, тя вероятно няма да започне с класическо военно нахлуване. По-вероятни първи стъпки биха били кибератаки и други форми на натиск под прага на откритата война.

Страхът от американска експанзия има дълбоки корени

Днешните отношения между Канада и САЩ са мирни и тесни, но историята им включва и въоръжени конфликти. Според Тим Форан от Канадския военен музей опасенията от американския експанзионизъм са част от формирането на канадската политическа идентичност.

През 1775 г., още преди създаването на съвременна Канада, американски сили превземат Монреал и се доближават до завладяването на Квебек.

По време на войната от 1812 г. американската армия многократно нахлува в териториите на тогавашна Горна и Долна Канада и британските атлантически колонии. В отговор британските сили атакуват Вашингтон и опожаряват Белия дом.

Опасенията се появяват отново след Първата световна война, когато нарастващата мощ на САЩ кара Канада да подготви планове за евентуален конфликт. Канадски офицери дори пътуват тайно до американски гранични градове, представяйки се за туристи, за да събират информация за пътища, мостове и други потенциални стратегически цели.

Историкът Андрю Барч от Канадския военен музей отбелязва, че и тогава войната е изглеждала малко вероятна. Военните планове обаче са били изготвени, защото армията трябва да бъде готова и за най-нежеланите сценарии.

Как би изглеждала евентуална американска атака

Канадските власти трябва да обмислят и практическия въпрос как страната би реагирала при евентуален конфликт.

Според военен модел, публикуван по-рано от Globe and Mail, огромната разлика във военните способности би дала на САЩ възможност бързо да овладеят ключови позиции в началото на евентуална атака.

Канадските сили вероятно биха били принудени да се оттеглят и да преминат към асиметрична форма на съпротива. В такъв случай Отава би могла да потърси подкрепа от други съюзници, сред които Франция и Великобритания.

Канадски източници определят този модел като първия теоретичен сценарий за защита срещу американска атака, разглеждан от страната от близо век.

Военното превъзходство обаче не означава автоматично лесна победа. Според експерта по национална сигурност Матю Шмит от Университета в Ню Хейвън Вашингтон би срещнал сериозни политически и стратегически трудности при опит да започне подобна война.

Американските и канадските военни са работили заедно в продължение на десетилетия, което според него може да създаде сериозна съпротива дори вътре в американските въоръжени сили.

При напълно хипотетичен конфликт Вашингтон би могъл да се стреми към контрол върху стратегически ресурси на Канада, включително петрол и минерали, както и към бързо неутрализиране на политическото ръководство.

Канада започва да се подготвя за по-несигурен свят

Кристофър Коутс подчертава, че разглеждането на подобен сценарий не означава, че Канада очаква американска атака. За всяка армия е нормално да планира и срещу малко вероятни заплахи.

Междувременно Отава предприема стъпки за укрепване на собствената си отбрана. Командирът на канадските въоръжени сили призова за значително увеличаване на числеността им, включително за възможност да бъдат мобилизирани до 300 000 граждански резервисти с базова военна подготовка.

Засега американско нахлуване в Канада остава изключително малко вероятно. Но самият факт, че Отава вече се подготвя и за такъв сценарий, показва промяната в отношенията между двете страни.

Канада вече не може да приема за даденост, че най-могъщият ѝ съсед винаги ще бъде и най-надеждният ѝ съюзник. Именно затова страната започва да планира немислимото.