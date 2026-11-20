Европейската комисия не смята да налага обща забрана за достъп на децата до социалните мрежи, а ще заложи на поетапен подход, заяви пред медиите еврокомисарят по сигурността, демокрацията и технологичният суверенитет Хeнна Виркунен, която участва на заседание на министрите на културата.

„Различията в културните особености и обществените нагласи в отделните държави членки налагат внимателен подход към определянето на възрастовите ограничения за достъп на децата до социалните мрежи. Страните имат различни практики както по отношение на възрастта, на която децата получават първия си мобилен телефон, така и за използването на устройства в училищата и достъпа до онлайн услуги. Предложението ни обаче се основава на препоръките на експертната група и залага на поетапен подход, а не на обща забрана“, каза тя в отговор на журналистически въпрос за готвените законодателни промени по отношение на защитата на децата в онлайн средата.

Идеята е децата, навършили 15-годишна възраст, да могат да създават собствени профили, докато преди това да имат възможност за ограничен достъп до определени услуги чрез родителски акаунт. „Очаквам възрастовите ограничения да бъдат една от ключовите теми в предстоящите преговори със Съвета на ЕС и Европейския парламент. Основният аргумент в полза на общоевропейския подход е възможността правилата да бъдат прилагани ефективно".

Европейската комисия вече има правомощия да следи за спазването на европейското законодателство от големите онлайн платформи, затова е важно новата рамка да осигурява не само реална защита на непълнолетните, но и ефективен механизъм за контрол.

Еднаквите възрастови ограничения във всички държави членки биха били за предпочитане, но това ще бъде предмет на законодателните преговори. Същевременно трябва да избегнем създаването на припокриващи се национални и европейски регулации, които биха затруднили прилагането на правилата и функционирането на единния пазар.

Затова, призоваваме държавите членки, които разработват собствени регулаторни инициативи, да изчакат развитието на преговорите на европейско равнище и да насочат усилията си към общата законодателна рамка. Националните правителства вече са натрупали значителен опит по темата, който може да бъде използван в процеса на изграждане на единен европейски подход“, препоръча еврокомисарката.

Автор: Апостол Апостолов