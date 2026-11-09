Гласът на младите след президентските избори: Как социалните мрежи приеха победата на Йотова?

Иронични видеа, музика от социалистическото минало и шеги за връщане назад във времето - част от потребителите в TikTok превърнаха резултата от президентските избори в повод за политическа сатира.

Победата на Илияна Йотова на президентските избори в България предизвика реакции не само сред политическите партии, но и в социалните мрежи. Докато политиците коментират резултатите от вота, част от потребителите на TikTok избраха различен начин да изразят отношението си - чрез хумор, ирония и препратки към социалистическото минало на страната.

В платформата се появиха видеа, които представят изборния резултат като символично връщане назад във времето. Вместо традиционни политически коментари авторите използват познати мелодии, кратки надписи и популярни интернет формати, за да отправят своите послания.

Сред публикациите, разгледани от ТАРАЛЕЖ, е видео с надпис "Училищните звънци на следващата сутрин", придружено от музикална препратка към социалистическата епоха. Шегата внушава, че след победата на Йотова дори училищното ежедневие ще напомня за времето преди демократичните промени.

Друго видео използва надписа "Вчера върнахме времето с 30 години". Чрез игра на думи с връщането на часовниците авторът прави иронична препратка към политическото минало на България.

Тези публикации не представят реални политически решения, а използват преувеличението като средство за изразяване на отношение към изборния резултат.

Политическата сатира присъства и в коментарите под видеата. Потребители публикуват колажи, изображения и кратки реплики, които превръщат изказвания на политици в интернет мемета. Сред разгледаните примери има и видео с публично изказване на Йотова, съчетано с иронична реакция на неговата авторка.

Общото между тези публикации е, че политическото послание се предава чрез хумор, вместо чрез пряка критика. Кратките видеа позволяват на потребителите да коментират събитията с няколко секунди музика, един надпис или реакция, разбираема за аудиторията на платформата.

Препратките към комунизма и социалистическото минало се използват като сатирични символи. Те обаче не означават, че подобни политически промени действително предстоят, нито че всички зрители споделят внушенията на авторите.

Реакциите поставят по-широк въпрос - дали политическият хумор е форма на недоволство, или просто начин актуалните събития да бъдат превърнати в популярно онлайн съдържание.

В част от видеата се откроява критично отношение към изборния резултат, докато други разчитат предимно на забавния ефект. Самите публикации не позволяват да се определи какъв дял от младите избиратели подкрепя или не одобрява новоизбрания президент.

Съществено е и разграничението между политическите предпочитания на младите хора и съдържанието, което се разпространява в социалните мрежи. Популярността на определено видео не е равнозначна на представително обществено мнение, а възрастта и изборните предпочитания на всички коментиращи невинаги могат да бъдат установени.

Въпреки това разгледаните публикации показват как политически събития могат бързо да се превърнат в част от интернет културата. Меметата и ироничните видеа създават възможност за участие в обществения разговор дори когато потребителите не изразяват позициите си чрез традиционни политически послания.

След президентските избори част от онлайн дискусията се пренесе от политическите анализи към кратките видеа, музикалните препратки и шегите за миналото. Дали зад тях стои трайно политическо разочарование, или моментна интернет тенденция, не може да се установи само от публикациите.

Едно обаче се откроява - президентският вот намери място и в хумористичното съдържание на TikTok, където политиката се коментира не само с аргументи, но и с ирония.