Гюров: Два дни след изборите започнаха да излизат неудобните истини за газа и пенсиите

"Два дни след изборите започнаха да се виждат разминаванията между твърденията на управляващите преди вота и действията им след него".

Това заяви Андрей Гюров в публикация във Facebook, в която отправи остри критики към властта заради поскъпването на природния газ и обсъжданите промени във втория пенсионен стълб.

Гюров припомня, че на 28 октомври е било заявено, че увеличение на цената на природния газ с 34% няма как да се случи и че подобни твърдения са инсинуация. На 2 ноември обаче, ден след изборите, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри поскъпване с 32,52%, влизащо в сила със задна дата – от 1 ноември.

„Значи преди изборите „не, това е лъжа“, а един ден след тях – „заповядайте, увеличение на цените с една трета“.

По думите му по-високата цена на природния газ няма да засегне единствено предприятията, а ще доведе до увеличаване на производствените разходи и съответно до поскъпване на стоките и услугите за потребителите.

В публикацията си Гюров поставя и въпроса за информацията, че правителството обмисля да пренасочи половината от бъдещите вноски за втора пенсия към Националния осигурителен институт.

Той подчертава, че става въпрос за средства, които в момента постъпват в индивидуалните пенсионни партиди на гражданите, инвестират се за бъдещето им и могат да бъдат наследявани.

Гюров отбелязва, че Министерството на финансите вече е отрекло подобни намерения, но според него предложението присъства в официална комуникация с Европейската комисия, която го е отхвърлила като несъобразно.

„С всеки следващ ден лъсва нова лъжа“, заявява той.

Андрей Гюров определя случващото се като предателство към доверието на избирателите и предупреждава за опасност от управление, основано на страх и подчинение вместо на прозрачност и отговорност. Той призовава гражданите да реагират, ако управляващите действително предприемат действия, засягащи личните им средства, пенсионните им спестявания и бъдещето им.

„Да поискаш доверието на един народ, а след това да го предадеш, е много повече от политическа лъжа“.

В заключение той подчертава, че приключването на изборите не означава, че управляващите получават неограничена власт.

„Изборите приключиха. Но никой не е получил правото да управлява безконтролно. И никой не е по-силен от българските граждани“, завършва публикацията си Андрей Гюров.