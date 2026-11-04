Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Старши треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп заяви, че ЦСКА е повишил значително нивото си след отпадането от ОФИ Крит през лятото. Датският специалист очаква оспорван двубой от основната фаза на Лигата на конференциите и няма намерение да прави много ротации.

“ЦСКА е на същото ниво като нас, много по-добри са от това, което бяха преди три месеца. Съперникът ни е един от двата най-силни отбора в България заедно с Левски”, каза Нееструп на пресконференцията преди срещата.

Треньорът на гръцкия тим подчерта, че подхожда с уважение към всеки противник в турнира. Панатинайкос започна с две победи, а с нов успех може да направи важна крачка към класиране сред първите 24 отбора.

“Искаме победата, за да си осигурим място сред първите 24 отбора, а след това ще видим следващите стъпки”, заяви той.

Нееструп допълни, че разполага с добри футболисти на различни позиции, но това не означава, че ще промени значително състава си.

“Ще представим много конкурентен отбор в мача срещу ЦСКА”, увери датчанинът.

Панатинайкос проведе официалната си тренировка на клубната база, след което Нееструп определи група от 23 футболисти. Двубоят в Атина е в четвъртък, 5 ноември, от 22:00 часа.