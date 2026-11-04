Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.
БТА

Стойността на коефициента се изчислява и определя в строго съответствие с разпоредбите на ЗЕЗ

Министерският съвет прие решение, с което одобри застрахователния капацитет на „Българската агенция за експортно застраховане“ (БАЕЗ) ЕАД за 2026 г. С акта на правителството се определя коефициентът по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ), който за следващата година е фиксиран в размер на 7,0749.

Служебното решение на кабинета дава зелена светлина на държавната агенция за сключването на застрахователни и презастрахователни договори по реда на специалния закон през 2026 г. Този капацитет е ключов за българските компании, тъй като БАЕЗ подпомага родния експорт чрез застраховане на търговски и политически рискове при сделки на чужди пазари.

Стойността на коефициента се изчислява и определя в строго съответствие с разпоредбите на ЗЕЗ. Процедурата следва Наредбата за реда и методиката за определяне на този показател, която е приета с Постановление № 3 на Министерския съвет още през 2005 г.

Още по темата

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Тодор Джиков, ПБ: "Лукойл" може да спре износа при риск от недостиг на дизел

Тодор Джиков, ПБ: "Лукойл" може да спре износа при риск от недостиг на дизел

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Завод за медицинска апаратура отваря врати в Пловдив

Завод за медицинска апаратура отваря врати в Пловдив

Русия вдига митата за внос на твърд алкохол от „неприятелски“ страни

Русия вдига митата за внос на твърд алкохол от „неприятелски“ страни

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

„Евростат“: България е сред първенците по поскъпване на електроенергията за бизнеса в ЕС

По-висока минимална заплата от Нова година: Ето колко ще получават работещите

По-висока минимална заплата от Нова година: Ето колко ще получават работещите

BMW понижи за втори път прогнозата си за годишната печалба заради проблеми в Китай

BMW понижи за втори път прогнозата си за годишната печалба заради проблеми в Китай

Водещи

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

Германският външен министър: Очакваме САЩ да продължат подкрепата си за Украйна

  • Преди 4 минути
Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Край на "ледената пързалка" при Владая? Започна ремонт на рисковия участък

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

  • Преди 11 минути
Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

Треньорът на Панатинайкос предупреди преди ЦСКА: Много по-добри са от преди три месеца

  • Преди 12 минути
ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

  • Преди 17 минути
Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

Отпускат 1 млн. евро компенсации за деца без място в детска градина

  • Преди 17 минути
Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

Емил Спасов: Невероятно е, когато целият стадион скандира името на Левски

  • Преди 19 минути
Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

Лисица посред столицата: За два дни убила пет кокошки в частен двор

  • Преди 22 минути
Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

  • Преди 29 минути
По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

По коя телевизия да гледаме РБ Лайпциг - Манчестър Сити от Шампионска лига

  • Преди 30 минути
Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

Пирони, игли и карфици откриха в сладкиши за Хелоуин

  • Преди 30 минути
Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

Пилотът Александър Богоявленски за ТАРАЛЕЖ: Трябва да се търси в чий интерес са бомбените сигнали в самолетите

  • Преди 31 минути
Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

Илияна Йотова поздрави Карлос Насар: Титаничен си и спечели милиони сърца

  • Преди 31 минути
Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември

Коледна магия в Бургас: Ледена пързалка, светлини и концерти от 1 декември

Завод за медицинска апаратура отваря врати в Пловдив

Завод за медицинска апаратура отваря врати в Пловдив