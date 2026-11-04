Правителството одобри коефициента за експортно застраховане за 2026 г.

Министерският съвет прие решение, с което одобри застрахователния капацитет на „Българската агенция за експортно застраховане“ (БАЕЗ) ЕАД за 2026 г. С акта на правителството се определя коефициентът по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ), който за следващата година е фиксиран в размер на 7,0749.

Служебното решение на кабинета дава зелена светлина на държавната агенция за сключването на застрахователни и презастрахователни договори по реда на специалния закон през 2026 г. Този капацитет е ключов за българските компании, тъй като БАЕЗ подпомага родния експорт чрез застраховане на търговски и политически рискове при сделки на чужди пазари.

Стойността на коефициента се изчислява и определя в строго съответствие с разпоредбите на ЗЕЗ. Процедурата следва Наредбата за реда и методиката за определяне на този показател, която е приета с Постановление № 3 на Министерския съвет още през 2005 г.