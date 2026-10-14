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Тодор Джиков, ПБ: "Лукойл" може да спре износа при риск от недостиг на дизел

Тодор Джиков, ПБ: "Лукойл" може да спре износа при риск от недостиг на дизел
БТА

Представителят на "Прогресивна България" заяви, че рафинерията може да използва по-голям капацитет, което според него ще оптимизира разходите, но не гарантира по-ниски цени на горивата

Ако има риск от недостиг на дизелово гориво в България, особеният управител на "Лукойл" може да прекрати износа. Това заяви Тодор Джиков от "Прогресивна България" пред БНТ.

По думите му разходите на рафинерията са предвидени при работа на пълен капацитет, а по-голямото натоварване на производството би позволило постоянните разходи да се разпределят върху по-големи количества гориво.

"Сега цената ще се оптимизира, защото колкото повече капацитет използваш, толкова по-ниско е разпределението на постоянните разходи", коментира Джиков.

Той обаче уточни, че не може да се прогнозира дали това ще доведе до реално поевтиняване на горивата, тъй като международният пазар остава силно динамичен.

По думите му по-високото производство би позволило на "Лукойл" да реализира по-голяма печалба и съответно да плаща повече данъци в България.

Джиков коментира и информацията, че рафинерията разполага със суровина за работа до средата на декември, като определи това като най-сериозния проблем.

Според него именно рисковете за доставките са една от причините правителството да предприеме дипломатически действия за прекратяване на атаките срещу търговски кораби в Черно море.

Представителят на "Прогресивна България" коментира и отражението на ситуацията върху земеделието. По думите му проблемът не е в недостиг на зърно, а в поскъпването на застраховките за товарите в Черно море, което увеличава логистичните разходи и може да намали печалбите на българските производители.

"България произвежда много над това, което консумира. Недостиг на пшеница, брашно или хлебни изделия няма да има", заяви Джиков.

По отношение на природния газ той посочи, че България се е отказала от руския тръбен газ в подкрепа на Украйна и че войната, както и напрежението в Близкия изток, продължават да оказват натиск върху енергийните цени в Европа.

Джиков засегна и състоянието на публичните финанси, като заяви, че настоящото управление е поело властта при дефицит от близо 9% и в момента се опитва да стабилизира бюджета при ограничени възможности за допълнителни разходи.

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