Правната комисия в НС не събра кворум за промените за публичност на помилванията

Парламентарната правна комисия не събра кворум за днешното си извънредно заседание. В залата присъстваха представители на всички парламентарни групи от опозицията. От ПГ на „Прогресивна България“ (ПБ) в залата беше само председателят на комисията Янка Тянкова. Необходимият брой народни представители за кворум е 12, в залата имаше 10.

В дневния ред на комисията имаше една точка – разглеждане на първо четене на законопроекта за промени в Закона за „Държавен вестник“ (ЗДВ), внесен от председателя на ПГ на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и група народни представители.

Промените предвиждат да задължат президентството да публикува издадените укази за помилване, като е включена и разпоредба, с която всички непубликувани укази до момента също да бъдат публикувани.

Колкото повече управляващите блокират заседания, толкова по-ясно става, че искат да скрият нещо. Няма нищо, от което да се страхуват в този законопроект, каза Николай Денков от ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП).

От пет години съм народен представител и член на правната комисия и за пръв път се случва да бъде бойкотирано нейно извънредно заседание, и то от управляващото мнозинство, надявам се повече това да не се случва, каза Петър Петров от „Възраждане“.

Надежда Йорданова от ПГ на „Демократична България“ посочи, че управляващото мнозинство твърде бързо се е научило да използва прийомите на правилника за работа на парламента и е започнало да избягва гласувания.

Преди да закрие заседанието, Янка Тянкова посочи, че няма какво да каже повече от това, че констатира, че няма кворум. След това тя отказа и да направи коментар пред медиите.

След заседанието пред журналисти Стою Стоев от ПГ на ПП каза, че има решение на Конституционния съд от 2012 г., според което следва да има такива промени в ЗДВ. Един наказателен процес е публичен, присъдата е публична, но помилването остава извън очите на хората и накърнява техните обществени интереси, коментира той. Той добави, че от ПБ са можели с правни аргументи да защитят тезата си и не разбира защо тази тема е неудобна за тях.

Николай Денков съобщи, че ще започнат да събират подписи за ново извънредно заседание на комисията.