Новини
Търси
Подкаст
Политика

Обсъждат промени в "Държавен вестник" за пълна публичност на указите за помилване

Обсъждат промени в "Държавен вестник" за пълна публичност на указите за помилване
Снимка: БТА

Искат да се споменават поименно членовете на Комисията по помилвания към президента

На днешното заседание на парламентарната Комисия по правни въпроси ще бъде разгледан проектът за промени в Закона за "Държавен вестник". Целта е да осигури пълна публичност на указите на президента за помилване.

Законопроектът, изготвен от ПП, предвижда в официалния раздел на вестника задължително да бъдат обнародвани всички укази за помилване, издадени от президента или вицепрезидента от 13 юли 1991 г. досега, както и тези преди влизането в сила на закона.

В мотивите си вносителите аргументират промяната с факта, че досегашното изключение не осигурява единен, общодостъпен и траен официален източник на информация за помилванията.

Според тях това е особено критично при престъпления с висока обществена значимост, тъй като липсата на прозрачност накърнява доверието както в президентската институция, така и в правосъдието. С публикуването на указите ще станат ясни правната квалификация на престъплението, видът и размерът на наложеното наказание, както и каква част от него е изтърпяна до момента.

Проектът въвежда и още една ключова промяна – премахва се изключението за непубликуване на указите за назначаване на службите към Президентството. По този начин ще бъде осигурена прозрачност и ще стане ясен поименният състав на Комисията по помилванията към държавния глава, който към момента остава неизвестен за обществото.

Още по темата

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Видео с бой с Петричкия Ескобар преди помилването: ДБ вика МВР, ДАНС и ГДИН в парламента

Видео с бой с Петричкия Ескобар преди помилването: ДБ вика МВР, ДАНС и ГДИН в парламента

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Премиерът Радев: Дизел има и ще има

Премиерът Радев: Дизел има и ще има

Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Депутатите изслушват Румен Радев и силови министри за атаките на търговски кораби в Черно море

Депутатите изслушват Румен Радев и силови министри за атаките на търговски кораби в Черно море

ЦИК: Няма да се поставя печат на отрязъците от машините за президентските избори

ЦИК: Няма да се поставя печат на отрязъците от машините за президентските избори

Водещи

ФБР арестува служител на OpenAI, шпионирал шефовете си

ФБР арестува служител на OpenAI, шпионирал шефовете си

  • Преди 1 минута
72 км/ч достига скоростта на вятъра в Сливен

72 км/ч достига скоростта на вятъра в Сливен

Български моряци евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив

Български моряци евакуирани след пожар на кораб в Мексиканския залив

  • Преди 5 минути
Премиерът Радев: Дизел има и ще има

Премиерът Радев: Дизел има и ще има

Стрелба с въздушна пушка в столичния квартал “Надежда”

Стрелба с въздушна пушка в столичния квартал “Надежда”

Цветана Пиронкова: Българският тенис е във възход

Цветана Пиронкова: Българският тенис е във възход

  • Преди 14 минути
Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Войната в Черно море увеличи четири пъти цената на застраховките

Войната в Черно море увеличи четири пъти цената на застраховките

  • Преди 18 минути
Ерата на AI: Още колко ще е жива професията на преводача?

Ерата на AI: Още колко ще е жива професията на преводача?

  • Преди 19 минути
Петима са задържани при проверки срещу изборни нарушения във Варненско

Петима са задържани при проверки срещу изборни нарушения във Варненско

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Луис Енрике защити трофеите на Манчестър Сити

Луис Енрике защити трофеите на Манчестър Сити

  • Преди 32 минути
Отровен смог "задушава" Югоизточна Азия

Отровен смог "задушава" Югоизточна Азия

  • Преди 35 минути
Растат жертвите в Украйна от руските удари през изминалата нощ

Растат жертвите в Украйна от руските удари през изминалата нощ

  • Преди 39 минути
Германия настоява за по-строг контрол върху Temu и Shein заради нелоялна конкуренция

Германия настоява за по-строг контрол върху Temu и Shein заради нелоялна конкуренция

  • Преди 44 минути