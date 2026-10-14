Обсъждат промени в "Държавен вестник" за пълна публичност на указите за помилване

На днешното заседание на парламентарната Комисия по правни въпроси ще бъде разгледан проектът за промени в Закона за "Държавен вестник". Целта е да осигури пълна публичност на указите на президента за помилване.

Законопроектът, изготвен от ПП, предвижда в официалния раздел на вестника задължително да бъдат обнародвани всички укази за помилване, издадени от президента или вицепрезидента от 13 юли 1991 г. досега, както и тези преди влизането в сила на закона.

В мотивите си вносителите аргументират промяната с факта, че досегашното изключение не осигурява единен, общодостъпен и траен официален източник на информация за помилванията.

Според тях това е особено критично при престъпления с висока обществена значимост, тъй като липсата на прозрачност накърнява доверието както в президентската институция, така и в правосъдието. С публикуването на указите ще станат ясни правната квалификация на престъплението, видът и размерът на наложеното наказание, както и каква част от него е изтърпяна до момента.