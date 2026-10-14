Обсъждат промени в "Държавен вестник" за пълна публичност на указите за помилване
Искат да се споменават поименно членовете на Комисията по помилвания към президента
На днешното заседание на парламентарната Комисия по правни въпроси ще бъде разгледан проектът за промени в Закона за "Държавен вестник". Целта е да осигури пълна публичност на указите на президента за помилване.
Законопроектът, изготвен от ПП, предвижда в официалния раздел на вестника задължително да бъдат обнародвани всички укази за помилване, издадени от президента или вицепрезидента от 13 юли 1991 г. досега, както и тези преди влизането в сила на закона.
В мотивите си вносителите аргументират промяната с факта, че досегашното изключение не осигурява единен, общодостъпен и траен официален източник на информация за помилванията.
Според тях това е особено критично при престъпления с висока обществена значимост, тъй като липсата на прозрачност накърнява доверието както в президентската институция, така и в правосъдието. С публикуването на указите ще станат ясни правната квалификация на престъплението, видът и размерът на наложеното наказание, както и каква част от него е изтърпяна до момента.
Проектът въвежда и още една ключова промяна – премахва се изключението за непубликуване на указите за назначаване на службите към Президентството. По този начин ще бъде осигурена прозрачност и ще стане ясен поименният състав на Комисията по помилванията към държавния глава, който към момента остава неизвестен за обществото.