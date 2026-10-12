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Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов
Снимка: БТА

Мотивите за помилването на Атанасов са били изцяло медицински, заяви Йотова

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свиква извънредно заседание на парламента на 13 октомври от 9.00 ч., показва справка на интернет страницата на Народното събрание.

В дневния ред на депутатите е включено изслушване на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември – декември 2022 г.

Изслушването е във връзка с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, във връзка с помилването му с указ на президента от 5 декември 2022 г., както и с предприетите проверки по случая.

Предложението за изслушването е внесено от „Продължаваме Промяната“.

Миналата седмица парламентът отхвърли предложението на „Демократична България“ за изслушване на директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, главния секретар на МВР, директора на ГДБОП и директора на специализираната болница за активно лечение към затвора в София във връзка с обстоятелствата по изготвянето на медицинските документи за поведение по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“, послужили при помилването на Огнян Атанасов.

По-рано пред БТВ Йотова заяви, че мотивите за помилването на Атанасов са били изцяло медицински и тя носи отговорност за всеки свой подпис, като даде пример и назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер.

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