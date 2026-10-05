Видео с бой с Петричкия Ескобар преди помилването: ДБ вика МВР, ДАНС и ГДИН в парламента

„Демократична България“ (ДБ) ще поиска парламентарно изслушване на представители на МВР, ДАНС, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и ръководителя на затворническата болница заради случая с помилването на осъдения за наркоразпространение Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар.

Повод за реакцията е появило се в социалните мрежи видео, за което от ДБ твърдят, че е заснето около месец преди помилването на Атанасов. На кадрите се вижда физическа саморазправа с участието на мъж, за когото се твърди, че е той.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че формацията ще настоява компетентните институции да дадат информация по случая пред парламента.

„Внасяме искане за изслушване на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, ДАНС, МВР и ръководителя на болницата към затвора по случая с помилването на Петричкия Ескобар“, заяви Божанов.

По думите му видеото е заснето месец преди помилването и вероятно е от болницата към затвора. Божанов посочи още, че има твърдения за отправяни заплахи към лекари и техни близки с цел получаване на определени медицински експертизи. Към момента тези твърдения не са потвърдени от компетентните институции.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев също поиска отговори за обстоятелствата, при които е взето решението за помилване.

Според него появилите се кадри повдигат въпроси за здравословното състояние на Атанасов към момента на решението.

„Доколко адекватна е преценката на президента Йотова при помилване на престъпници – наркоразпространители? Упражняван ли е натиск върху нея да вземе подобно решение?“, попита Мирчев.

Той настоя още да стане ясно дали има други случаи на помилвани осъдени по здравословни причини, както и дали Атанасов е бил сътрудник на службите.

От ДБ настояват институциите да изяснят обстоятелствата около видеото, медицинските основания за помилването и процедурата, предшествала решението.