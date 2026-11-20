В Световния ден на детето – 20 ноември, УНИЦЕФ поставя началото на коледна дарителска кампания в подкрепа на деца, засегнати от войни, недохранване, насилие и хуманитарни кризи. Инициативата е вдъхновена от българското вярване, че няма чуждо дете, и призовава хората да подарят нещо, което остава и след празниците – шанс за по-добър живот.

Събраните средства ще бъдат насочени към програмите на организацията в България и по света, свързани с осигуряването на качествено образование, закрила от насилие, борба с недохранването и предоставяне на спешна помощ при хуманитарни и климатични бедствия.

„80 години УНИЦЕФ се бори за това всяко дете да има възможност да се развива, да има достъп до образование, да бъде здраво и подкрепяно. През последните няколко години децата срещат трудности заради съвкупност от кризи, което се отразява на техния живот“, заяви в ефира на bTV Боряна Гидикова, директор „Комуникации“ в УНИЦЕФ България.

По думите ѝ в момента всяко пето дете в света живее в зона на конфликт. Войните, природните бедствия и икономическите затруднения поставят милиони деца в риск и ограничават достъпа им до основни услуги, здравеопазване и образование.

Гидикова отбеляза, че въпреки значителния напредък през последните десетилетия, в редица области положителните тенденции се забавят.

„За 80 години имаше много постижения като намаляване на детската смъртност наполовина през последните 20 години. Сега имаме един застой в напредъка в това отношение“, посочи тя.

Допълнително предизвикателство пред хуманитарните организации е натискът върху финансирането на международната помощ. Според Гидикова държавите все по-често пренасочват средства към други приоритети, което затруднява усилията за подкрепа на най-уязвимите общности.

На този фон обаче се отчита увеличаване на броя на индивидуалните дарители, които подкрепят каузите на УНИЦЕФ.

В България организацията продължава да поставя акцент върху превенцията на насилието над деца, подобряването на достъпа до качествено образование и осигуряването на подкрепяща среда за тяхното развитие.

Новата коледна кампания цели да обедини усилията на дарителите около идеята, че всяко дете заслужава сигурност, грижа и възможност за бъдеще, независимо от мястото, на което е родено, и обстоятелствата, в които живее.