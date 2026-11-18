Източниците за неприятната миризма в Бургас могат да бъдат или от нефтозавода - най-често, или ако се прехвърлят петролни продукти от един танкер в друг. Това заяви пред Таралеж д-р Веселин Джендов по повод поредния случай на лоша миризма в Бургас.

Миризмата е била усетена късно снощи (след 22:40 ч.) в центъра на Бургас и много други квартали. Задушливата миризма се е усещала до сутрешните часове (9-10 ч.).

От РИОСВ-Бургас посочиха пред Таралеж, че има постъпили сигнали за миризми.

"Движението на въздуха не е толкова просто. Така че точно кой е причинителят, не мога да Ви кажа", каза д-р Джендов.

По думите му данните, които РИОСВ изпращат, много пъти са компрометирани.

"Много пъти, защото те според мен имат недостатъчен брой станции, не само в Бургас", посочи той.

"Писал съм едно писмо на националния омбудсман", каза д-р Джендов, като критикува остро отговора, изготвен от нейни експерти.

"Има една система, която благодарение на малко на брой ентусиасти, сме изградили с швейцарски датчици, които измерват количеството прах. Но количеството прах в голяма степен е в корелация със сатурацията на газове в атмосферата. Ако има повече станции, защото нашите са някъде около десетина станции, и ако се използват статистически и математически методи, може да изчисляваме и откъде точно идва замърсяването с газообразни волатилни химически съединения".

"Има друго нещо, което според мен е важно, за което съм обръщал внимание, че България (преди повече от 20 години) е подписала така наречената Орхуска конвенция", посочи д-р Джендов.

"Писал съм писмо и до директора на държавна ДПП - държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Защото искахме да сложим датчици, включително и на пристанището. Обаче отказаха".

По думите му подписаната от България Орхуска конвенция има предимство пред националните закони, като тя задължава общините да осигуряват прозрачност и реално гражданско участие по екологичните въпроси. Но на практика местните администрации заобикалят тези правила.

Според д-р Джендов медиите могат да натиснат точката на болка на държавата и на общини, като се позовават на тази конвенция, която е подписана и от България.

"Общините трябва да публикуват сами актуални данни за въздуха, води, отпадъци, зелени площи и др. Местната власт трябва да информира гражданите още на най-ранен етап, а не да чака граждански общества и така нататък, да си отчитат становищата на обществеността. Често пъти сайтовете на община Бургас са така объркани, че на човек му трябват часове, за да стигне до нещо. А освен това обществените обсъждания, които са задължителни, се обявяват формално", посочи д-р Джендов.

В отговор на въпрос какви вещества по принцип причиняват подобни неприятни миризми и доколко са опасни за човешкото здраве той посочи, че тези, за които става въпрос, са петролни деривати.

"Толуол, бензол, както се казва бензен. Летливи органични съединения. Това са тези, за които най-често става въпрос в Бургас", каза д-р Джендов.

"За съжаление се заобикалят норми на Световната здравна организация (СЗО). Съществува и така нар. олфактометрия – т.е. измерване на обонянието. СЗО смята, че причиняването на ежедневен дискомфорт е нарушение на изискването за здравословен начин на живот", посочи той.

"Много пъти не е необходимо замърсяването да идва от нефтозавода или от някакви танкери, като отворите прозореца, ако живеете близо до някаква магистрала, миризмата на изгорели газове или на бензин е непоносима", добави докторът.

В отговор на въпрос кои групи са най-уязвими той посочи, че най-уязвими са децата, възрастните хора, хората, страдащи от белодробни заболявания, алергична астма, хронични бронхити, обструктивна болест на белите дробове.

По думите на д-р Джендов има наредби, които почиват на тотално непознаване на медицината и на физиологията на дишането.