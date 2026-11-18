Изключително лоша миризма бе усетена за пореден път в Бургас. Това съобщиха жители на града пред Таралеж.

Миризмата е била усетена късно снощи (след 22:40 ч.) в центъра на Бургас и много други квартали. Задушливата миризма се е усещала до сутрешните часове (9-10 ч.).

От РИОСВ-Бургас посочиха пред Таралеж, че има постъпили сигнали за миризми.

"Нямаме превишение на станциите, които контролират качеството на въздуха в град Бургас", посочиха от РИОСВ-Бургас.

"Темата с миризмите е индивидуална, въпрос на усещане", добавиха от институцията.

От РЗИ-Бургас до 13 ч. нямаха постъпила информация за сигнали от граждани за лоша миризма.

Междувременно жители на Бургас споделиха още пред Таралеж, че се е усещала силна, на практика непоносима миризма на петролни продукти. Миризмата е идвала от пристанището.

Редица потребители на социалните мрежи също споделиха за проблема.

"Има различни степени на миризми. Снощи миризмата беше убийствена. Въпреки, че бях затворила всички врати и прозорци, стоях в хола с кърпа на устата – НЕ се дишаше нормално!", пише гневна потребителка в социалната мрежа Фейсбук.

„Бургазлии изградихме имунитет. Почти всеки ден е така“, пише друг разгневен потребител във Фейсбук.

През септември бе съобщено, че РИОСВ – Бургас санкционира „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за разпространение на неприятни миризми извън територията на производствената площадка. Мерките бяха предприети след проверка заради над 40 сигнала от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас.