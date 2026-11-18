Разследващите проверяват всички хипотези за убийството на Илиян Филипов в Пловдив, а установяването на евентуален поръчител ще помогне за изясняването на мотивите. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Дневен ред“ в Ютюб.

По думите му по случая е извършена значителна работа, включително обмен на информация между пловдивските и софийските структури на МВР. Събрани са множество доказателства, а наличните данни са обединени.

„Имаме много данни за най-различни хипотези и изследваме всяка една от тях. Всяка хипотеза има своята логика и ще ги проверим всичките“, посочи Демерджиев.

Министърът допълни, че задържането на двама души не изчерпва работата по разследването.

„Задържахме физическия извършител и неговия помагач, но това не означава, че няма и други съучастници. Работата по разкриване на престъплението продължава“, заяви той.

Илиян Филипов беше застрелян през нощта на 30 септември във входа на жилищна кооперация в Пловдив. Часове след стрелбата е арестуван 51-годишният Славчо Мегеров, който впоследствие е обвинен за убийството.

Маршрутът на предполагаемия извършител от мястото на престъплението до София е проследен чрез записи от различни камери.