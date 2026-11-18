Един човек е загинал, а осем са ранени при руски атаки срещу 16 населени места в Харковска област през последното денонощие. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация във Фейсбук на началника на областната военна администрация Олег Синегубов.

Сред пострадалите са три жени на 50, 71 и 74 години, получили остри стресови реакции при атаката срещу град Чугуев. В Изюм е ранен 53-годишен мъж, а в село Лукашовка, в община Близнюки – 59-годишна жена.

При обстрел в Слобожанске е пострадала 62-годишна жена, а в Лозова – 43-годишен мъж.

В село Плоске, в община Велики Бурлук, е загинала 81-годишна жена. При същата атака е ранена и 60-годишна жена.

По данни на областната администрация руските сили са използвали четири управляеми авиобомби, шест безпилотни летателни апарата „Геран-2“, един дрон „Молния“, един FPV дрон и още 62 безпилотни апарата, чийто тип все още се установява.

Атаките са нанесли щети на жилищни и стопански обекти, предприятия и автомобили в няколко района на областта.

В Купянския район са повредени две къщи в село Плоске. В Изюмския район са засегнати автомобил в село Бугаевка и предприятие в Балаклия.

В Харковския район са нанесени щети на хангар и автомобил в Нови Коротич, както и на склад и девет превозни средства в Кутузовка. Повредени са още автомобил в Люботин и частен имот в Слатине.

В Лозовския район са засегнати предприятие в град Лозова, оранжерия и ферма в село Шевченково Друге, както и складова база в село Веселе.

В Чугуевския район атаките са повредили павилион, жилищен блок и гараж в Слобожанске. В град Чугуев са нанесени щети на три къщи и едно учебно заведение.