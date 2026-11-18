„Имам голям проблем да ви помоля да промените Конституцията“, заяви президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова по време на парламентарен дебат по повод 35-годишнината от приемането на основния закон на страната, предаде репортер на Таралеж от Скопие.

Изказването ѝ идва на фона на продължаващия спор около европейската интеграция на Северна Македония и необходимостта българите да бъдат вписани в Конституцията като част от народите, посочени в нея.

Силяновска-Давкова подчерта, че народните представители представляват гражданите и гласуват според собствените си убеждения, поради което не желае да ги призовава директно към нова конституционна промяна.

Тя припомни, че Конституцията на Северна Македония е приета на 17 ноември 1991 г. с 92 гласа „за“ и 22 „против“. По думите ѝ през следващите десетилетия основният закон е претърпял общо 36 изменения, което поставя страната сред рекордьорите по конституционни промени в сравнителен международен план.

„Какво се случва с конституционния патриотизъм? Трябва да се запитаме защо Конституцията се променя толкова често“, коментира президентът.

Според представените от нея данни 15 от измененията са инициирани отвътре, а в 21 случая за промяната е имало посредничество от международната общност. Силяновска-Давкова определи част от тези промени като наложени отвън.

Скопие иска гаранции от ЕС

След парламентарния дебат президентът коментира и перспективите за излизане от задънената улица в отношенията с Европейския съюз.

Тя заяви, че Скопие поддържа контакти с представители на европейските институции и е готово да разговаря с България, но настоява за гаранции.

„Готови сме да разговаряме със съседката си, но търсим сигурност“, заяви Силяновска-Давкова.

По думите ѝ Северна Македония не отправя радикални искания, а иска да избегне ситуация, при която всяка следваща стъпка към европейската интеграция ще бъде последвана от нови условия и нови изменения в Конституцията.

„Не искаме да бъдем третирани различно от другите. Просто искаме да знаем, че ако нещо трябва да се направи, то няма да бъде просто едно от многото други изменения“, подчерта тя.

Въпросът за конституционните промени е пряко свързан с европейския път на Северна Македония. В рамките на договорената преговорна рамка с ЕС страната трябва да промени основния си закон, така че българите да бъдат включени сред народите, изброени в него.

Научната конференция по повод 35-годишнината от независимостта и приемането на първата Конституция беше организирана от парламента, Института за национална история и Държавния архив на Северна Македония. Откриването беше направено от председателя на парламента Африм Гаши.