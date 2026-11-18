Днес е 9-ата годишнина от кончината на легендарния щангист Наим Сюлейманоглу, известен и като Джобния Херкулес заради ръста му от 147 сантиметра.

Името на покойния спортист е повод за гордост както за България, така и за съседна Турция.

Наим Сюлейманоглу печели три олимпийски титли, седем пъти става световен шампион и подобрява 46 пъти световни рекорди във вдигането на тежести.

Наим Сюлейманов е роден на 23 януари 1967 г. в семейство на български турци в с. Птичар, община Момчилград. Той започва да тренира вдигане на тежести от ранна възраст – едва на 10 години. Още през септември 1977 година е записан в полуспортен пансион в Кърджали с треньор Енвер Толумов.

Той се проявява като чудо-дете, като печели два златни медала на Световното първенство за юноши и девойки, когато е едва на 15 години. Невероятната му сила, несъразмерна с малкия му ръст, му спечели прякора „Джобният Херкулес“.

Малко след като името му е променено на „Наум Шаламанов“, той дезертира по време на Световното първенство през 1986 г. в Мелбърн и търси убежище в турското консулство. С подкрепата на тогавашния министър-председател Тургут Йозал успява след много трудности да пристигне в Турция, където е посрещнат като национален герой.

Сюлейманоглу се превръща в символ на съпротивата на турското малцинство в България по време на кампанията за принудителна асимилация в страната през 80-те години, отбелязва турският в. „Хюриет“.

Миналата година точно на 18 ноември домът, в който е прекарал детството си легендарният турски щангист, отвори врати като музей в Момчилград. Музеят предлага на посетителите рядка възможност да надникнат в ранните години от живота на един от най-великите шампиони в този спорт.

Макар че е роден в с. Птичар, трикратният олимпийски шампион е израстнал в Момчилград. Къщата на семейството му съответно бе превърната в мемориален музей с подкрепата на Турската агенция за сътрудничество и координация (TİKA).

Миналата година турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой обяви инициативата, като изтъкна, че обектът вече е „място на памет, което ще съхрани неговата борба и решителност живи за бъдещите поколения“.

През 1998 година Международната федерация по вдигане на тежести го определя за Щангист № 1 на ХХ век – 3-кратен олимпийски, 7-кратен световен (2 пъти за България), 7-кратен европейски (3 пъти за България) шампион и 3-кратен носител на Световната купа (всичките за България). През кариерата си Наим е поставил 46 световни рекорда за мъже (26 от името на България).

Умира на 18 ноември 2017 г. от мозъчен кръвоизлив на 50-годишна възраст.

На 26 юли 2019 г. в Момчилград е открит паметник и спортен комплекс на името на Наим. На монумента пише: „Наим Сюлейманоглу – щангист, шампион на всички времена, прославил България и Турция“, след което са изброени най-големите успехи на прочутия тежкоатлет.

През 2023 г. паметник на легендарния щангист бе открит в парка на негово име в квартал Картал на азиатския бряг на Истанбул.

Днес на много места в Турция се провеждат церемонии в памет на великия щангист.

Сюлейманоглу не се е женил, но има четири дъщери - Сезин Сюлейманоглу, Есин Сюлейманоглу, Ниляй Сюлейманоглу и Секаи Мори.

Мори е дъщеря на японската журналистка Киоко Мори. След смъртта на легендарния щангист Мори завжда дело за установяване на бащинство. След ДНК-тест се доказва, че Секаи Мори е дъщеря на Наим Сюлейманоглу.