Зеленски призова съюзниците спешно да изпратят ракети "Пейтриът" на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски призова западните съюзници, включително Съединените щати, възможно най-бързо да предоставят на Киев ракети прехващачи за системите "Пейтриът" и "Ирис-Т".

Зеленски отправи призива във видеообръщение по време на заседание на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна в централата на НАТО в Брюксел.

"Украйна има незабавна нужда от прехващачи "Пейтриът" и "Ирис-Т" от запасите, които вече имате", заяви украинският президент пред министрите на отбраната.

Тайланд премахва всички мита върху американския износ

Тайланд ще премахне всички мита върху американския износ и ще отстрани съществени нетарифни бариери съгласно търговско споразумение със Съединените щати, което се очаква да бъде финализирано през следващите седмици. Това заяви американският президент Доналд Тръмп.

По време на церемония в Манила заедно с тайландския премиер Анутин Чарнвиракул, на която двамата подписаха съвместно изявление за „същественото приключване“ на преговорите за реципрочна търговия, Тръмп определи бъдещия договор като „прекрасна сделка и за двете страни“.

Зеленски: Ударът по Кримския мост е отговор на руските атаки срещу украинската инфраструктура

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са атакували Кримския мост с ракети и дронове. По думите му операцията е проведена в отговор на руските удари по украинската инфраструктур.

Зеленски уточни, че атаката е част от мащабна операция, преминала през седем етапа в рамките на няколко седмици. Тя е била организирана и координирана от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Генералния щаб.

Американско разузнаване: Иран подготвя атака с „мръсна бомба“ във Вашингтон

Нови данни на американското разузнаване сочат, че Иран разработва планове за нападения срещу високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп във Вашингтон с помощта на т.нар. „мръсна бомба“ или химическо оръжие, съобщава телевизия Си Ен Ен (CNN), позовавайки се на множество американски официални лица.

Проучване: Едва 32% от американците подкрепят Доналд Тръмп



Одобрението към президента на САЩ Доналд Тръмп остава на ниво от 32%, доближавайки се до най-ниската стойност, отчетена по време на мандата му, сочи съвместно проучване на „Ипсос“ и Ройтерс.

В средата на миналия месец подкрепата за американския държавен глава достигна рекордно ниските 31%. Оттогава показателят се задържа на 32% в четири поредни социологически изследвания на двете организации.

Владимир Путин пристигна в Китай за срещата на върха на АТИС

Руският президент Владимир Путин пристигна в китайския град Шънджън, за да участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе на 18 и 19 ноември.

На летището Путин беше посрещнат от Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро на Китайската комунистическа партия.