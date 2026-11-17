Руският президент Владимир Путин не показва готовност за отстъпки, а войната в Украйна може да продължи още дълго. Това заяви американската журналистка Джил Дохърти, дългогодишен ръководител на московското бюро на CNN, пред NOVA.

Дохърти, която представи в София книгата си "Русия отблизо", смята, че Кремъл разчита на постепенно отслабване на западната подкрепа за Киев.

"Мисля, че разчита на това, че европейските съюзници, НАТО и отделните европейски държави ще се разединят, ще се уморят или ще престанат да искат да предоставят финансова помощ", коментира журналистката.

Според нея Путин вече поставя по-широки искания, включително за ограничаване на военното присъствие на НАТО в Европа.

Дохърти разкритикува и подхода на американския президент Доналд Тръмп към Москва. По думите ѝ той смята, че възстановяването на търговските отношения и икономическите стимули могат да убедят Путин да промени позицията си.

Журналистката обаче не вярва, че подобна стратегия ще доведе до траен мир. Според нея европейските държави осъзнават по-добре сериозността на руската заплаха, макар да срещат трудности при изработването на единна позиция.

Тя изрази скептицизъм и относно възможността предстоящата среща между Путин, Тръмп и китайския президент Си Дзинпин да доведе до съществен пробив в преговорите за Украйна.

Дохърти разказа и как се е променило отношението ѝ към Владимир Путин през годините. В началото на управлението му тя е виждала възможност за реформи, но установяването на контрол върху независимата телевизия НТВ е променило оценката ѝ.

Според журналистката възстановяването на отношенията между Русия и Европа ще бъде възможно едва когато Москва прекрати военната агресия и действията за дестабилизиране на европейските държави.