Земетресение с магнитуд 4,4 е регистрирано в Източна Турция. Това показват данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е бил на 39 километра западно от град Ван и на 26 километра северозападно от Геваш, в източната част на страната.

Земетресението е станало в 18:57 часа местно време (17:57 часа българско време) на дълбочина 14 километра.

Към момента няма постъпила информация за пострадали хора, разрушени сгради или други материални щети вследствие на земетресението.

Районът на град Ван е сред сеизмично активните области на Турция. През 2011 г. регионът беше засегнат от силно земетресение с магнитуд 7,1, което причини сериозни разрушения и отне живота на стотици хора.

Турция се намира в зона на взаимодействие между няколко тектонични плочи, което е причина за честите земетресения в различни части на страната.