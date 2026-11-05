Земетресение с магнитуд 4,1 разлюля Турция през нощта

Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази нощ в западната част на Турция, в района на град Динар, окръг Афионкарахисар. Това съобщи TRT Haber, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Трусът е станал в 03:23 ч. местно време (02:32 ч. българско) на дълбочина 7,02 километра.

Към момента няма данни за пострадали хора или материални щети.