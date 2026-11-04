Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците

По време на работното си посещение в Брюксел президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска проведе среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, информират от пресцентъра на македонския държавен глава, цитирано по БТА.

В рамките на срещата Силяновска препотвърди волята на Скопие да бъде надежден партньор в Алианса и да допринася за колективната сигурност. Тя подчерта, „че съюзническото единство и силната трансатлантическа връзка са фундаментални предпоставки за сигурността на съюзниците”.

Северномакедонският президент обърна специално внимание на регионалната инфраструктура, като изтъкна, че Коридори 8 и 10 „не са просто инфраструктурни проекти, а стратегически насоки, които свързват регионалното сътрудничество с интересите за сигурност на НАТО и Европейския съюз, особено в контекста на военната мобилност”. Тя допълни още, че „изпълнението на високите съюзнически стандарти трябва да бъде пример за последователно прилагане на критериите от Копенхаген в процеса на европейска интеграция”.

По отношение на глобалната сигурност Силяновска изрази позиция за геополитическите конфликти, според която „всеобхватният, справедлив и траен мир трябва да се основава на международното право и Устава на ООН, а последователността в зачитането на тези принципи е неразделна от зачитането на международния ред”.

Визитата на Силяновска в белгийската столица е свързана с участието ѝ в Срещата на върха за разширяването, организирана от медията „Евронюз“. Програмата ѝ включваше също разговори с Герт Ян Копман, който оглавява генералната дирекция за разширяване в ЕК, както и с главнокомандващия силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич.