Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците

Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците
Facebook/Gordana Siljanovska Davkova

Северномакедонският президент обърна специално внимание на регионалната инфраструктура, като изтъкна, че Коридори 8 и 10 „не са просто инфраструктурни проекти, а стратегически насоки, които свързват регионалното сътрудничество с интересите за сигурност на НАТО и Европейския съюз, особено в контекста на военната мобилност”

По време на работното си посещение в Брюксел президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска проведе среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, информират от пресцентъра на македонския държавен глава, цитирано по БТА.

В рамките на срещата Силяновска препотвърди волята на Скопие да бъде надежден партньор в Алианса и да допринася за колективната сигурност. Тя подчерта, „че съюзническото единство и силната трансатлантическа връзка са фундаментални предпоставки за сигурността на съюзниците”.

Северномакедонският президент обърна специално внимание на регионалната инфраструктура, като изтъкна, че Коридори 8 и 10 „не са просто инфраструктурни проекти, а стратегически насоки, които свързват регионалното сътрудничество с интересите за сигурност на НАТО и Европейския съюз, особено в контекста на военната мобилност”. Тя допълни още, че „изпълнението на високите съюзнически стандарти трябва да бъде пример за последователно прилагане на критериите от Копенхаген в процеса на европейска интеграция”.

По отношение на глобалната сигурност Силяновска изрази позиция за геополитическите конфликти, според която „всеобхватният, справедлив и траен мир трябва да се основава на международното право и Устава на ООН, а последователността в зачитането на тези принципи е неразделна от зачитането на международния ред”.

Визитата на Силяновска в белгийската столица е свързана с участието ѝ в Срещата на върха за разширяването, организирана от медията „Евронюз“. Програмата ѝ включваше също разговори с Герт Ян Копман, който оглавява генералната дирекция за разширяване в ЕК, както и с главнокомандващия силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич.

Още по темата

Гордана Силяновска със "Соломоново решение" за промените в конституцията

Гордана Силяновска със "Соломоново решение" за промените в конституцията

Европейската комисия с критики към Сърбия и Северна Македония в доклада за Западните Балкани

Европейската комисия с критики към Сърбия и Северна Македония в доклада за Западните Балкани

Силяновска поиска ЕС да предложи решения за "деблокиране" на евроинтеграцията на Северна Македония

Силяновска поиска ЕС да предложи решения за "деблокиране" на евроинтеграцията на Северна Македония

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Вучич: Сърбия се превърна в „бананова република“

Вучич: Сърбия се превърна в „бананова република“

ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

Българското консулство в Битоля отбеляза 120 години от смъртта на екзархийския владика Григорий Пелагонийски

Българското консулство в Битоля отбеляза 120 години от смъртта на екзархийския владика Григорий Пелагонийски

Европейската комисия с критики към Сърбия и Северна Македония в доклада за Западните Балкани

Европейската комисия с критики към Сърбия и Северна Македония в доклада за Западните Балкани

Румъния предложи на САЩ да запазят военното си присъствие в страната

Румъния предложи на САЩ да запазят военното си присъствие в страната

Водещи

Локомотив Пловдив пречупи азербайджанци за трета победа в Европа

Локомотив Пловдив пречупи азербайджанци за трета победа в Европа

  • Преди 2 минути
Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците

Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците

  • Преди 5 минути
Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

GTA 6 наближава: Rockstar разкри кога започва свалянето и колко място ще е нужно

GTA 6 наближава: Rockstar разкри кога започва свалянето и колко място ще е нужно

  • Преди 14 минути
Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

  • Преди 17 минути
ЦСКА за откриването на "Армията": Моменти, които ще помним дълго

ЦСКА за откриването на "Армията": Моменти, които ще помним дълго

  • Преди 17 минути
Лидерът на републиканците в Камарата на представителите се оттегля от поста

Лидерът на републиканците в Камарата на представителите се оттегля от поста

  • Преди 24 минути
СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота

Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота

  • Преди 30 минути
В Германия намериха 300 кг кокаин за 20 милиона евро, скрит в банани

В Германия намериха 300 кг кокаин за 20 милиона евро, скрит в банани

  • Преди 37 минути
Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

  • Преди 41 минути
237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината

237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината

  • Преди 48 минути
МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

  • Преди 49 минути
Левски допусна втора загуба от Аполо 8 и отпадна от Чалъндж къп

Левски допусна втора загуба от Аполо 8 и отпадна от Чалъндж къп

  • Преди 53 минути
Олимпиакос оглави Лига Европа след равенство без голове в Рен

Олимпиакос оглави Лига Европа след равенство без голове в Рен

  • Преди 59 минути