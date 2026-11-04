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Локомотив Пловдив пречупи азербайджанци за трета победа в Европа

Локомотив Пловдив пречупи азербайджанци за трета победа в Европа
БТА

Пловдивчани се наложиха над Нефтчи

Баскетболният Локомотив Пловдив записа трети успех в груповата фаза на турнира ФИБА Къп, след като надигра трудно азербайджанския Нефтчи със 76:72 (13:19, 23:11, 14:23, 26:19) в петата си среща от програмата на група "Н". Така "черно-белите" вече са с баланс от три победи и две поражения, което временно ги изравни с тима на КСМ Орадя на второто място в класирането на групата. Нефтчи пък регистрира пето поредно поражение. 

Двубоят в зала „Сила“ започна равностойно, но след средата на първата част българският вицешампион не бе достатъчно концентриран в разгръщането на своите нападения и така допусна изоставане от 6 точки при 13:19 в края на първия период. 

Със старта на втората четвърт възпитаниците на Асен Николов реагираха и намериха ритъма си в атака. Със серия от 9:2 точки още в началото те обърнаха до 22:21. Последваха нови силни минути за Нефтчи и нова смяна на водачеството – 28:23 в полза на гостите. Това принуди наставника на Локомотив да поиска прекъсване, а след него „черно-белите“ отново взеха инициативата, за да се оттеглят на полувремето при 6 точки аванс – 36:30.

Гостите от Азербайджан обаче отговориха на предизвикателството с 9 безответни точки веднага след паузата и двубоят продължи да бъде изключително оспорван с битка кош за кош. Така след тройка на Джомару Браун в последното нападение на Локомотив резултатът преди последните десет минути бе 53:50 в полза на Нефтчи.

В началото на четвъртата част двата тима разчитаха на стрелбата си от далечно разстояние, която бе успешна, като по този начин крехката преднина на гостите се запази до средата на последната четвърт – 64:62. Тогава тройка на Джомару Браун отново върна водачеството на Локомотив, a 103 секунди преди финалната сирена резултатът бе равен при 69:69. В заключителните мигове успешна стрелба за три точки на Девърл Рамзи изведе „черно-белите“ напред и след това българският вицешампион демонстрира отлична игра в защита, за да стигне до крайния успех със 76:72.

Най-резултатен за победата на Локомотив бе Джомару Браун с 27 точки, включително четири вкарани тройки, Айзея Томпсън реализира 14 точки, а Девърл Рамзи добави 13. 

В следващия си турнира играчите на Асен Николов посрещат ВЕФ Рига на 11 ноември (сряда) отново в зала "Сила". 

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