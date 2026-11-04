Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота

Кометите вероятно не са били основният източник на молекулите, необходими за възникването на живота на Земята. До този извод стига изследване, ръководено от учени от Университета в Кеймбридж и публикувано в списание Scientific Reports.

Една от дългогодишните хипотези предполага, че ледените космически тела са доставили на младата планета вещества, важни за пребиотичната химия - процесите, предхождали появата на живота. Кометите действително съдържат такива молекули, но новите модели поставят под въпрос дали те са могли да достигнат повърхността в достатъчно количество.

Екипът, ръководен от д-р Ричард Анслоу, е проучил по-специално циановодорода - молекула, която се среща в кометите и може да участва в реакции, свързани с произхода на живота. Според изчисленията високата скорост и ъгълът на навлизане биха довели до унищожаването на голяма част от веществото при удара.

Дори отделни молекули да са оцелели, случаите, в които те биха достигнали Земята в полезна концентрация, изглеждат изключително редки. Освен това химичните реакции би трябвало да започнат бързо, преди веществото да се разреди. Учените подчертават, че не могат напълно да изключат подобен сценарий, но го смятат за малко вероятен.

Сред другите възможности са образуването на необходимите молекули при удари на астероиди или чрез процеси на самата Земя. Изследователите разглеждат и Марс като по-благоприятен кандидат за доставяне на вещества от комети, макар да не твърдят, че това действително се е случило там.

Новите резултати оспорват една възможна роля на кометите, но не дават окончателен отговор как е възникнал животът.