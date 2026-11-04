Новини
Търси
Подкаст
Наука

Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота

Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота
Pixabay

Компютърни модели сочат, че важни органични молекули трудно биха оцелели при кометен удар върху ранната Земя

Кометите вероятно не са били основният източник на молекулите, необходими за възникването на живота на Земята. До този извод стига изследване, ръководено от учени от Университета в Кеймбридж и публикувано в списание Scientific Reports

Една от дългогодишните хипотези предполага, че ледените космически тела са доставили на младата планета вещества, важни за пребиотичната химия - процесите, предхождали появата на живота. Кометите действително съдържат такива молекули, но новите модели поставят под въпрос дали те са могли да достигнат повърхността в достатъчно количество.

Екипът, ръководен от д-р Ричард Анслоу, е проучил по-специално циановодорода - молекула, която се среща в кометите и може да участва в реакции, свързани с произхода на живота. Според изчисленията високата скорост и ъгълът на навлизане биха довели до унищожаването на голяма част от веществото при удара. 

Дори отделни молекули да са оцелели, случаите, в които те биха достигнали Земята в полезна концентрация, изглеждат изключително редки. Освен това химичните реакции би трябвало да започнат бързо, преди веществото да се разреди. Учените подчертават, че не могат напълно да изключат подобен сценарий, но го смятат за малко вероятен.

Сред другите възможности са образуването на необходимите молекули при удари на астероиди или чрез процеси на самата Земя. Изследователите разглеждат и Марс като по-благоприятен кандидат за доставяне на вещества от комети, макар да не твърдят, че това действително се е случило там. 

Новите резултати оспорват една възможна роля на кометите, но не дават окончателен отговор как е възникнал животът.

Още по темата

Астронавтите на НАСА гласуват от Космоса: как американците упражняват правото си на вот на стотици километри над Земята

Астронавтите на НАСА гласуват от Космоса: как американците упражняват правото си на вот на стотици километри над Земята

Google изпраща AI чипове в Космоса с планове за изграждане на центрове за данни

Google изпраща AI чипове в Космоса с планове за изграждане на центрове за данни

Отбрана, енергетика, транспортни коридори и космос - във фокуса на новата стратегия на тюркските държави

Отбрана, енергетика, транспортни коридори и космос - във фокуса на новата стратегия на тюркските държави

"Джеймс Уеб" засече мистериозен сигнал от Космоса, който учените не могат да обяснят

"Джеймс Уеб" засече мистериозен сигнал от Космоса, който учените не могат да обяснят

SpaceX се превръща в четвъртия мобилен оператор в САЩ: Starlink ще осигурява сигнал директно от космоса

SpaceX се превръща в четвъртия мобилен оператор в САЩ: Starlink ще осигурява сигнал директно от космоса

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Наука

Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

Космически телескоп, уловил над 2000 експлозии, пада на земята

Метеорит на 4,1 милиарда години разкрива тайни за древния Марс

Метеорит на 4,1 милиарда години разкрива тайни за древния Марс

Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

Китай планира да изпрати астронавти на Луната преди 2030 г. и ускорява надпреварата с НАСА

Nvidia ограничава достъпа на китайски компании до услугите на партньорите си в центровете за данни

Nvidia ограничава достъпа на китайски компании до услугите на партньорите си в центровете за данни

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

Водещи

Локомотив Пловдив пречупи азербайджанци за трета победа в Европа

Локомотив Пловдив пречупи азербайджанци за трета победа в Европа

  • Преди 3 минути
Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците

Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците

  • Преди 6 минути
Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

GTA 6 наближава: Rockstar разкри кога започва свалянето и колко място ще е нужно

GTA 6 наближава: Rockstar разкри кога започва свалянето и колко място ще е нужно

  • Преди 15 минути
Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

  • Преди 18 минути
ЦСКА за откриването на "Армията": Моменти, които ще помним дълго

ЦСКА за откриването на "Армията": Моменти, които ще помним дълго

  • Преди 18 минути
Лидерът на републиканците в Камарата на представителите се оттегля от поста

Лидерът на републиканците в Камарата на представителите се оттегля от поста

  • Преди 25 минути
СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота

Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота

  • Преди 30 минути
В Германия намериха 300 кг кокаин за 20 милиона евро, скрит в банани

В Германия намериха 300 кг кокаин за 20 милиона евро, скрит в банани

  • Преди 38 минути
Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

  • Преди 42 минути
237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината

237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината

  • Преди 48 минути
МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

  • Преди 50 минути
Левски допусна втора загуба от Аполо 8 и отпадна от Чалъндж къп

Левски допусна втора загуба от Аполо 8 и отпадна от Чалъндж къп

  • Преди 54 минути
Олимпиакос оглави Лига Европа след равенство без голове в Рен

Олимпиакос оглави Лига Европа след равенство без голове в Рен

  • Преди 60 минути