Подробности за убийството в Сливен

Млад мъж бе убит днес с нож в Сливен. Полицията в момента издирва нападателя.

Както по-рано ТАРАЛЕЖ съобщи убийството е станало в късния следобед днес.

От МВР-Сливен потвърдиха пред ТАРАЛЕЖ, че в града има криминален случай.

В района на произшествието са разположени много полицаи.

Според непотвърдена информация между жертвата и извършителя на убийството е възникнал спор. Двамата са се познавали, а при ескалиралия конфликт единият е намушкал другия с нож.

Извършителят е избягал.

Потребители във Фейсбук групите споделяха, че полицаи спират наред автомобилите и карат шофьорите да отварят задните врати или прозорци. Проверяват и товарните части на бусове и пикапи.

Хората пишат, че градът на практика е блокиран от полиция.

По непотвърдена информация убийството е извършено около бензиностанция “Марешки”, а в момента се издирва нападателят.

В момента по случая се извършват активни следствени действия.