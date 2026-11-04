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Подробности за убийството в Сливен

Подробности за убийството в Сливен
БТА

Млад мъж бе убит с нож в Сливен, полицията в момента издирва извършителя

Млад мъж бе убит днес с нож в Сливен. Полицията в момента издирва нападателя. 

Както по-рано ТАРАЛЕЖ съобщи убийството е станало в късния следобед днес.

От МВР-Сливен потвърдиха пред ТАРАЛЕЖ, че в града има криминален случай

В района на произшествието са разположени много полицаи. 

Според непотвърдена информация между жертвата и извършителя на убийството е възникнал спор. Двамата са се познавали, а при ескалиралия конфликт единият е намушкал другия с нож.

Извършителят е избягал.

Потребители във Фейсбук групите споделяха, че полицаи спират наред автомобилите и карат шофьорите да отварят задните врати или прозорци. Проверяват и товарните части на бусове и пикапи.

Хората пишат, че градът на практика е блокиран от полиция.

По непотвърдена информация убийството е извършено около бензиностанция “Марешки”, а в момента се издирва нападателят. 

В момента по случая се извършват активни следствени действия.

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