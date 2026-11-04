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Наложиха мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемия за убийството на куче в София

Наложиха мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемия за убийството на куче в София
Pixabay

За престъплението законът предвижда тежко наказание, лишаване от свобода от две до осем години, като и налагане на глоба в размер от две до 10 хиляди лева", посочи прокурорът

Софийският районен съд даде ход на делото и наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемия за убийството на куче в столичния кв. „Кръстова вада“ Йордан Атанасов след повдигнато обвинение от страна на Софийската районна прокуратура, предава БТА. 

Съдът сподели доводите на прокуратурата, като лицето става в ареста и е привлечено към наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по квалифицирания по-тежко наказуем състав на член 325б от Наказателния кодекс, алинея 2“, каза пред медиите наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Ивайло Гоцков. 

"За престъплението законът предвижда тежко наказание, лишаване от свобода от две до осем години, като и налагане на глоба в размер от две до 10 хиляди лева", посочи прокурорът. 

По думите му деянието, извършено от обвиняемия, се откроява с изключителна, прекомерна груба физическа сила, нанесен е много силен ритник на дребно, беззащитно и безобидно гръбначно животно.

"Вследствие на удара кучето е изхвърлено на четири до пет метра, като са му нанесени травми, несъвместими с живота. Проявата показва една изключителна грубост, безскрупулност и пренебрежение от страна от обвиняемия към страданията и живота на малкото животно", коментира Гоцков. 

Софийският районен съд напълно сподели доводите на прокуратурата, че по делото се налице достатъчно доказателства, от които може да се заключи, че е налице реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, посочи той. 

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