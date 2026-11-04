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Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт
БТА

Председателят на БОК пожела на шампиона здраве и нов олимпийски триумф в Лос Анджелис

Весела Лечева поздрави Карлос Насар след четвъртата му световна титла по вдигане на тежести. Председателят на Българския олимпийски комитет отличи постиженията на българина и благодари на хората, които го подкрепят.

“Постиженията на Карлос са впечатляващи и той е явление не само в българския, но и в световния спорт. Горди сме и благодарим на семейството и щаба му, които са с него по пътя му”, написа Лечева.

Тя отправи и пожелание към олимпийския шампион за следващите игри.

“Пожелавам на Карлос само здраве, за да запише името си в златната българска история и като двукратен олимпийски шампион в Лос Анджелис! Честито, българи!”, добави председателят на БОК.

Насар триумфира на Световното първенство в Нинбо, Китай, в категория до 95 килограма. Българинът завърши с двубой от 415 кг след 185 кг в изхвърлянето и 230 кг в изтласкването, като подобри три световни рекорда.

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