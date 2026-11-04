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Кабинетът одобри по-високи данъчни облекчения за родители

Кабинетът одобри по-високи данъчни облекчения за родители
Pixabay

Нов иструмент предвижда покриване на разходи, свързани със здравни, образователни и спортни дейности на подрастващите

Министерският съвет прие проект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който предвижда драстично увеличение на данъчните облекчения за родители, както и нови възможности за приспадане на разходи за детско развитие. 

Драстичен скок на сумите за отглеждане на деца
Според одобрените от правителството промени досегашните данъчни облекчения за семейства с деца нарастват значително. Родителите на едно дете ще могат да ползват облекчение в размер на 5000 евро, за две деца сумата става 10 000 евро, а за три или повече деца подкрепата достига 15 000 евро. Сериозен ръст се предвижда и за данъчното облекчение за отглеждане на дете с увреждания, което се вдига на 12 000 евро. 

Кабинетът запазва досегашния механизъм за авансово ползване на тези суми в рамките на текущата данъчна година. Вносителите аргументират това решение с необходимостта семействата да разполагат с по-голям разполагаем бюджет в ежедневието си. 

Нов инструмент за образователни, спортни и здравни разходи
Законопроектът въвежда изцяло ново данъчно облекчение в размер на 2000 евро за всяко дете. Специфичното при него е, че средствата ще могат да бъдат използвани целево за покриване на разходи, свързани със здравни, образователни и спортни дейности за подрастващите. 

Прецизиране на правилата за бизнеса и по-високи глоби
Освен социалните мерки, нормативните промени обхващат и по-тясно специализирани данъчни регулации. Новият ред регламентира процедурите, сроковете и задължените лица за деклариране на данъци и предоставяне на данни при преобразуване на предприятия. Целта на кабинета е да засили правната сигурност, особено в контекста на автоматичния обмен на данъчна информация. 

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