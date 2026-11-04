Евертон Бала: Преговорите за нов договор продължават

Нападателят на Левски Евертон Бала сподели очакванията си за предстоящия мач от основната фаза на Лига Европа срещу Ягелония. Той разкри, че все още води преговори за нов договор с клуба.

„Головете винаги са важни за увереността, но футболът е отборен спорт. Като голмайстор на шампионата през миналия сезон, разбира се, е важно да продължавам да бележа. За мен обаче е по-важно да помагам на отбора по какъвто и да е начин. Аз съм атакуващ футболист и ние живеем за головете, но преди индивидуалното идва колективът. Това винаги е най-важното за мен“, заяви Бала.

Бразилецът коментира и преговорите за нов договор, които води с клуба. "Преговорите за нов договор продължават. Това, което мога да кажа, е, че съм много щастлив. Надявам се да остана тук и също да бъда добър актьор".

„Много се радвам на собственото си развитие и голяма част от него се дължи на треньора, който ме използва на различни позиции в атака. Готов съм да играя на всяка позиция в нападение“, завърши Бала.