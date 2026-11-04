Зверев загуби още в първия си мач като номер 1, Фис си осигури място в Торино

Александър Зверев отпадна от турнира от сериите „Мастърс“ в Париж след поражение в първия си мач като лидер в световната ранглиста. Германецът отстъпи пред Лоренцо Музети с 6:7(5), 2:6 за час и 40 минути игра.

Първият сет премина без пробиви, а Зверев поведе с 5:2 точки в тайбрека. Италианецът обаче спечели следващите пет разигравания и взе частта. Във втория сет Музети проби два пъти и затвори мача, за да запише четвърта победа в шест срещи срещу германеца.

Следващият съперник на Музети ще бъде Люка ван Аш. Представителят на домакините надделя над американеца Лърнър Тиен със 7:6(4), 6:4.

Междувременно Артюр Фис си гарантира участие във Финалния турнир на АТП в Торино. Той стана първият французин, който ще играе в заключителната надпревара за сезона след Гаел Монфис през 2016 година.

Мястото на Фис беше потвърдено след загубата на Франсис Тиафо от Кентен Алис с 3:6, 6:1, 6:7(9). Французинът спаси четири мачбола, преди да затвори двубоя, а в следващия кръг ще срещне Томи Пол.

Още един представител на домакините продължава напред - Артюр Риндеркнех победи Матия Белучи с 6:4, 6:1. В спор за място на четвъртфиналите той ще се изправи срещу Бен Шелтън.