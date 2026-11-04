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Оставиха в ареста 56-годишен мъж за палеж на автомобил в Гълъбово

Оставиха в ареста 56-годишен мъж за палеж на автомобил в Гълъбово
pixabay

Обвиняемият залял автомобила с бензин и го подпалил, като огънят се разпространил върху къща и складова постройка

Окръжният съд в Стара Загора постанови най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“, спрямо 56-годишен мъж, обвинен в палеж на автомобил в Гълъбово.

По време на съдебното заседание обвиняемият е поискал да остане под домашен арест заради влошеното си здравословно състояние. Същото искане е отправила и неговата защита.

Мъжът е обвинен, че на 1 ноември е подпалил автомобил, собственост на 44-годишна жена. Огънят е създал опасност за живота на хората, обитаващи съседни имоти, и се е разпространил върху къща и складова постройка.

Пожарникари са пристигнали на място и са успели да потушат огъня. При инцидента няма пострадали. Автомобилът е бил паркиран пред жилище на близки на потърпевшата жена.

Според събраните до момента доказателства обвиняемият е залял колата с бензин и след това я е запалил. Мъжът и собственичката на автомобила са се познавали, а предполагаемият мотив за палежа са влошени лични отношения.

В съдебното заседание стана ясно, че въпреки ранния етап на разследването има данни за съпричастност към палежа както на обвиняемия, така и на още две лица, чиято самоличност засега не е установена.

На това основание съдът е преценил, че съществува реална опасност 56-годишният мъж да извърши друго престъпление. Магистратите са приели и че има опасност той да се укрие, като са се позовали на тежкия умишлен характер на престъплението съгласно Наказателния кодекс.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.

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