Мъж отива на съд за побой и грабеж на 86-годишен в Петрич

Окръжната прокуратура в Благоевград внесе обвинителен акт срещу 45-годишен мъж, обвинен в грабеж на 86-годишен мъж в Петрич, извършен при условията на опасен рецидив.

Според обвинението престъплението е извършено на 22 март 2026 г. Възрастният мъж посетил аптека в града, а след това на ул. „Самуилова крепост“ бил заговорен от обвиняемия, който го попитал къде живее.

Малко по-късно 45-годишният мъж го нападнал, съборил го на земята и го притиснал към тротоара. За да му попречи да вика за помощ, затиснал устата и шията му с едната си ръка, докато с другата претърсил джобовете му и чантата с лекарства. Отнел 30 евро и избягал, след като към тях се приближил свидетел на случилото се.

За инцидента незабавно бил подаден сигнал в полицията в Петрич и на телефон 112. В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия извършителят бил установен и задържан. Отнетата сума е възстановена на пострадалия.

По данни на прокуратурата обвиняемият е многократно осъждан за различни престъпления, включително грабежи, и в момента изтърпява наказание „лишаване от свобода“ по няколко наказателни производства.

Предстои делото да продължи в съда.