Новини
Търси
Подкаст
Общество

Протест срещу насилието над животни пред парламента заради смъртта на кучето Кнопа

Протест срещу насилието над животни пред парламента заради смъртта на кучето Кнопа

Демонстрацията започва в 19:00 часа, а участниците ще настояват за по-строги наказания и ефективно прилагане на закона

Протест срещу насилието над животни ще се проведе тази вечер от 19:00 часа пред Народното събрание в София. Поводът е смъртта на домашното куче Кнопа, което според разпространени записи от охранителна камера е било ритнато от мъж в столичния квартал „Кръстова вада“.

Случаят предизвика силно обществено възмущение и доведе до протест в квартала в понеделник вечерта, в който се включиха над 1000 души.

След инцидента полицията задържа 43-годишен мъж за 72 часа, а Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение. Предвиденото наказание е от две до осем години лишаване от свобода.

Организаторите на днешната демонстрация настояват за справедливо наказание на виновния, по-строги мерки срещу жестокостта към животни и ефективно прилагане на законодателството.

Протестиращите искат подобни случаи да не остават без последствия и призовават институциите да предприемат реални действия за защита на животните.

Още по темата

Криминалният психолог Тодор Тодоров за ТАРАЛЕЖ: Проблемът при насилието над животни най-често е ценностен, а не психичен

Криминалният психолог Тодор Тодоров за ТАРАЛЕЖ: Проблемът при насилието над животни най-често е ценностен, а не психичен

Собственичката на убитото с ритник куче с нови разкрития и разтърсващ разказ пред "Таралеж"

Собственичката на убитото с ритник куче с нови разкрития и разтърсващ разказ пред "Таралеж"

Демерджиев: Заподозреният за убийството на кучето Кнопа се предаде в СДВР

Демерджиев: Заподозреният за убийството на кучето Кнопа се предаде в СДВР

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

РЗИ предупреди: Водата в две български села не става за пиене и готвене

РЗИ предупреди: Водата в две български села не става за пиене и готвене

Водещи

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

  • Преди 3 минути
БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

  • Преди 13 минути
От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 17 минути
3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

  • Преди 18 минути
Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

  • Преди 19 минути
Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

  • Преди 34 минути
ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

  • Преди 35 минути
Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

  • Преди 37 минути
"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

  • Преди 39 минути
"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

  • Преди 52 минути
Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

  • Преди 59 минути