Протест срещу насилието над животни пред парламента заради смъртта на кучето Кнопа

Протест срещу насилието над животни ще се проведе тази вечер от 19:00 часа пред Народното събрание в София. Поводът е смъртта на домашното куче Кнопа, което според разпространени записи от охранителна камера е било ритнато от мъж в столичния квартал „Кръстова вада“.

Случаят предизвика силно обществено възмущение и доведе до протест в квартала в понеделник вечерта, в който се включиха над 1000 души.

След инцидента полицията задържа 43-годишен мъж за 72 часа, а Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение. Предвиденото наказание е от две до осем години лишаване от свобода.

Организаторите на днешната демонстрация настояват за справедливо наказание на виновния, по-строги мерки срещу жестокостта към животни и ефективно прилагане на законодателството.

Протестиращите искат подобни случаи да не остават без последствия и призовават институциите да предприемат реални действия за защита на животните.