Демерджиев: Заподозреният за убийството на кучето Кнопа се предаде в СДВР

Мъжът, заподозрян за убийството на малкото куче Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“, се е явил в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), придружен от адвоката си. Предстои той да бъде задържан и отведен в Четвърто районно управление за извършване на необходимите процесуални действия.

Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в публикация във Facebook.

По думите му полицията е реагирала незабавно след получаването на сигнала за жестокото посегателство над животното. Самоличността на заподозрения е била установена, а впоследствие той е бил обявен за издирване, тъй като се е укривал.

„Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност към насилие и над хора“, написа Демерджиев.

Случаят предизвика силно обществено възмущение и протест на жители на столичния квартал „Кръстова вада“.

Инцидентът е станал на 1 ноември около 21:00 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. Жертвата е 9-годишен йоркширски териер на име Кнопа, тежащ едва три килограма.

Жестокото посегателство е заснето от охранителна камера, а кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи. На видеозаписа се вижда как мъж нанася силен ритник на кучето, докато то се разхожда със своя стопанин. От удара животното отхвърча към паркиран автомобил и се удря в него. Според свидетели Кнопа е починала на място.

Собствениците на животното разказаха пред NOVA, че мъжът е проявил агресия, след като кучето преминало покрай сградата, в която той живее.

Междувременно друга жена съобщи, че нейният домашен любимец също е станал обект на агресия от страна на същия мъж.

Таня Божкова разказа, че в петък сутринта разхождала своя двукилограмов померан по тротоара пред кооперацията, в която живее заподозреният, когато той проявил агресия към животното.

Случаят повдигна отново въпроса за насилието над животни, отговорността на извършителите и необходимостта от своевременна реакция на институциите.