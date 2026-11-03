Отложиха Купата на Азия заради атаката на хутите в Саудитска Арабия
Турнирът трябваше да се проведе между 7 януари и 5 февруари 2027 година
Азиатската футболна конфедерация (АФКА) отложи провеждането на Купата на Азия по футбол заради нестабилната политическа обстановка в региома. Турнирът трябваше да се проведе в Саудитска Арабия между 7 януари и 5 февруари 2027 година, но това няма да се случи поради мерки за сигурност. Шампионатът е пренасрочен за края на декември същата година.
Хутите удариха летище в Саудитска Арабия и настъпват към Аден
Най-малко 17 души бяха убити, а над 300 са ранените след взрив на международното летище в Рияд. Към Столицата на Саудитска Арабия стана обект на атака от страна на йеменските хути, които нападнаха с ракети и дронове. Засечени са поне 20 атаки в продължение на 11 дни от 10 октомври насам.
Саудитска Арабия оглави коалиция, която се намеси в Йемен през 2015 г. с цел възстановяване на международно признатото правителство, но в крайна сметка прекара години в бомбардировки срещу хутите, без да успее да ги отстрани от власт.
Сключеното с посредничеството на ООН примирие през 2022 г. значително намали интензивността на бойните действия и предостави на Рияд възможност да ограничи участието си, докато същевременно военният капацитет и обхватът на действия на въоръжената групировка нарастваха.
Саудитска Арабия трябваше да домакинства на Купата на Азия за първи път, а турнирът се явява подготовка за световното първенство в страната през 2034 година.