Хутите удариха летище в Саудитска Арабия и настъпват към Аден

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути обявиха днес, че са извършили поредица от нападения с дронове срещу ключови обекти в Саудитска Арабия, превеждайки конфликта в нова фаза на ескалация, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Според изявление на групировката, мишени на атаките са били международното летище на град Дамам, система за ранно предупреждение в Джизан, както и намиращ се на местното летище военен транспортен самолет.

Военният говорител на движението „Ансар Аллах“ Яхия Сария съобщи в социалната мрежа „Екс“, че стратегическото летище в източния саудитски град Дамам е било поразено два пъти в рамките на последните 48 часа. Тези удари са довели до пълно временно спиране на въздушното движение в района, поясни Сария.

Паралелно с това, водената от Рияд коалиция, която подпомага международно признатото правителство на Йемен в борбата му срещу бунтовниците, информира по-рано днес, че противовъздушната ѝ отбрана е прихванала успешно два безпилотни апарата в небето над саудитската столица.

Новите въздушни атаки срещу кралството съвпадат с критично настъпление на бунтовниците на сушата в самия Йемен, където хутите започнаха мащабна към ключовия южен пристанищен град Аден. Четири военни източника потвърдиха пред Ройтерс, че отрядите на „Ансар Аллах“ вече са напреднали на по-малко от 80 километра от временната столица на страната. Бунтовниците са установили пълен контрол над планинския район Ал Макатира, което им позволява да контролират главния път между Аден и обсадения град Таиз.

Това сухопътно настъпление бележи най-близката позиция, до която хутите са достигали до бастиона на правителствените сили от началото на конфликта през 2015 г. насам.