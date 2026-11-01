ООН: 300 000 души са напуснали домовете си в Западен Йемен

Според данни на ООН над 300 000 души са избягали от домовете си в Западен Йемен в резултат на ожесточените боеве в страната, противопоставящи бунтовниците хути срещу подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили.

Почти всички те са били разселени през последните два месеца и спешно се нуждаят от подслон, храна, чиста вода и медицински грижи, се посочва в изявление на Международната организация по миграция (МОМ).

Това рязко изостряне на хуманитарната криза е следствие от подновяването на пълномащабната война в Йемен, след като хутите прекратиха дългогодишното примирие и започнаха масирана офанзива по Западното крайбрежие и в провинция Таиз.

Конфликтът бързо излезе извън границите на страната, след като бунтовниците атакуваха с дронове и балистични ракети петролна инфраструктура на „Арамко“ и летища в Саудитска Арабия, което предизвика ответни коалиционни въздушни удари.

По данни на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) настоящата вълна на разселване е най-мащабната от примирието през 2022 г. насам, като ситуацията се усложнява допълнително от блокирания достъп до хуманитарна помощ и задържането на десетки служители на ООН от страна на хутите в контролираните от тях райони.