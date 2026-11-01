Стотици арестувани и разследване за опит за убийство след протестите във Франция

Френските власти арестуваха седемстотин седемдесет и девет души по време на мащабните национални протести срещу растящите разходи за живот и неравенството през уикенда. Същевременно прокуратурата започна разследване за опит за убийство, след като срещу силите за сигурност в Париж бяха хвърлени запалителни устройства, съобщиха официални лица в неделя, цитирано по Turkey Today.

Стотици хиляди демонстранти излязоха по улиците в събота за трети пореден уикенд, като в столицата и няколко други големи града избухнаха ожесточени сблъсъци. Въпреки рекордния брой задържани в цялата страна, Министерството на вътрешните работи на Франция докладва, че в късните часове на съботния ден не е имало „сериозни инциденти“.

Парижката прокуратура обаче обяви отделно разследване за нападения срещу служители на реда, включително за случай, при който коктейл „Молотов“ избухна в непосредствена близост до жандармерист и подпали долната част на тялото му. Вътрешният министър Лоран Нуниес остро осъди проявеното от част от вандалите насилие, определяйки нивата му като „извънредни“.

Според официалното съобщение на прокуратурата в Париж взривните устройства са били насочени директно срещу органите на реда по време на съботните демонстрации, което е наложило незабавното стартиране на наказателно производство.

„Експлозивни устройства бяха хвърлени срещу около петнадесет жандармеристи, както и срещу полицейски служители“, уточниха от обвинението в неделя. Производството е заведено за „опит за убийство на лица, натоварени с публична власт“. Жандармеристите във Франция са военни полицаи и са част от структурите на въоръжените сили на страната.

От полицейската префектура в Париж обясниха, че няколкостотин маскирани вандали са атакували силите за сигурност с различни предмети и коктейли „Молотов“ в източната част на столицата. Кадри на агенция Франс Прес (АФП) уловиха момента, в който самоделно запалително устройство избухва в краката на служител на реда и го обгръща в пламъци. Според медицинските доклади сред пострадалите полицаи има и такива с изгаряния от втора степен. Раненият жандармерист разказа перед френска телевизия за „парещата болка“ и „дъжда“ от предмети, насочен срещу неговия отряд. Първите официални жалби се очаква да бъдат внесени още днес.