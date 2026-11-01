По-висока избирателна активност на българите в Северна Македония спрямо първия тур

Избирателната активност на българските граждани в Северна Македония е по-висока в сравнение със същия час на първия тур на президентските избори. Общо 330 души са гласували до момента в седемте секции, разкрити на територията на страната. Изборният ден протича спокойно и без проблеми.

Най-много гласове са подадени в българското посолство в Скопие – 107. В Охрид са гласували 52 души, а в Генералното консулство в Битоля – 42.

В Струмица своя вот са дали 57 български граждани, в Кавадарци – 30, в Кочани – 25, а в Прилеп – 17.

Данните са към 15:00 часа местно време (16:00 часа българско).

Изборният ден в Северна Македония ще продължи до 20:00 часа местно време (21:00 часа българско).