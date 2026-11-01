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Пет пъти повече гласували в Белица на втория тур

Пет пъти повече гласували в Белица на втория тур
БТА

Сходна е ситуацията и в село Лютово

Избирателната активност в община Белица отбелязва рязък скок на втория тур на президентските избори, след като на първия почти липсваше интерес към гласуването. Към 16:00 часа броят на гласувалите е над пет пъти по-голям спрямо същия час преди седмица, съобщи репортерът на bTV Мариета Димитрова.

До този час правото си на глас са упражнили 2344 души, което представлява близо 30% избирателна активност.

За сравнение, на първия тур към 16:00 часа са гласували едва 450 души, или 5,65%.

Особено голяма е промяната в село Бабяк. Докато миналата неделя до този час бюлетина са пуснали само седем души, днес броят им достига 300.

Сходна е ситуацията и в село Лютово, където на втория тур са гласували 64 души при едва двама на първия.

Значително по-висока активност се отчита и в останалите населени места в общината, в които преди седмица участието във вота беше минимално.

Ръст има и в област Благоевград. Към 16:00 часа избирателната активност там достига 18,74% при 14,15% на първия тур. Броят на гласувалите също е нараснал – от около 45 000 преди седмица до близо 60 000 души днес.

Гласуването продължава, като в секциите в Белица все още пристигат избиратели. Окончателните данни за активността ще станат ясни след края на изборния ден.

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